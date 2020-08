Beim Absturz eines Heißluftballons in Rheinland-Pfalz ist ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Der Ballon war am Sonntagnachmittag bei Urbar, einer Gemeinde etwa 45 Kilometer südlich von Koblenz, beim Landeanflug von einem Windstoß erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Der Korb mit sieben Insassen schlug dann mehrfach auf einem Acker auf. Dadurch wurden vier Personen aus dem Korb geschleudert. Oberhalb einer Bahnstrecke in Höhe Oberwesel verfing sich der Ballon laut SWR schließlich in den Bäumen. Dort wurden die anderen drei Insassen gefunden.