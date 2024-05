Der Schauspieler ist schwer krank und braucht dringend Hilfe, aber er ist nicht versichert. Er ist nicht der Einzige, dem es in Deutschland so geht. Wie kann das sein?

Von Rainer Stadler

Der Eingriff, der auf Schauspieler Heinz Hoenig zukommt, ist höchst kompliziert, in mehrerlei Beziehung. Anfang vergangener Woche wurde der 72-Jährige in eine Berliner Klinik gebracht und in ein künstliches Koma versetzt. Seine Frau, eine ausgebildete Krankenschwester, erklärte in der Bild-Zeitung, eine Entzündung habe sich auf seiner Aorta ausgebreitet, sie müsse deshalb komplett ausgetauscht werden. Seine Speiseröhre habe ein Loch, auch sie müsse aufwendig behandelt werden. Die Kosten für die nötigen Eingriffe liegen laut Medienberichten bei 100 000 Euro. Das Problem: Hoenig lebt nach Angaben seiner Frau seit mehreren Jahren ohne Krankenversicherung.