Marietta Slomka, 56, „Heute-Journal“-Moderatorin, spricht im Fernsehen Hochdeutsch, doch beim Brötchenkaufen in Köln verfällt sie mitunter in eine „rheinische Melodie“. „Ich bin natürlich Kölnerin. Dieses Heimatgefühl ist etwas sehr Starkes in mir. Wenn ich über die Rheinbrücken fahre und den Kölner Dom sehe, ist das sofort da“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die Stadt war auch beruflich wichtig für sie: Mitte der Neunzigerjahre arbeitete Slomka für die Kölnische Rundschau in der Lokalredaktion.
LeuteDas Glück, eine Kölnerin zu sein
Marietta Slomka liebt ihre Heimatstadt, Riccardo Simonetti findet Krawatten sehr zeitgemäß, und Heino wird beim Papst von seinen Gefühlen überwältigt.
