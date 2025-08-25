Das Heilige Jahr lockt nicht nur Pilger nach Rom. Vor allem Produktfälscher wittern das große Geschäft. Manche ihrer Fake-Souvenirs sind sogar gesundheitsschädlich.

Von Andrea Bachstein

Zehntausende Beichten haben sie schon abgelegt, die Pilger, die nach Rom gekommen sind zum Heiligen Jahr. Es werden wohl noch andere beichten müssen. Denn auch wenn der Vatikan sich Mühe gibt: Nicht über allen Aktivitäten schwebt im Heiligen Jahr der Heilige Geist. 35 Millionen Menschen erwartet die Ewige Stadt im Jahr des „Giubileo“ – und dass jeder zumindest ein bisschen Geld am Tiber lässt. Das finanzielle Potenzial lockt aber auch Geister, deren Inspiration nicht die zehn Gebote sind.