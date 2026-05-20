Heidi Klum , 52, Model, hat altersbedingte Hitze. „Auf einmal war mir immer heiß“, sagte sie der Zeitschrift Bunte während der Filmfestspiele in Cannes in Bezug auf ihre Wechseljahre. „Und mir ist auch immer heiß: I’m hotter than ever gerade.“ Früher sei sie „eine Frostbeule“ gewesen, „mir war immer kalt“. Dies sei längst nicht die einzige Veränderung. „Früher habe ich fest geschlafen. Jetzt bin ich andauernd wach.“ Spätestens um 6 Uhr morgens sei die Nacht für sie vorbei. Die dazugewonnene Zeit nutze sie, um E-Mails durchzuarbeiten. Klum sagte, sie wolle bewusst öffentlich über die Wechseljahre sprechen: „Man redet da ja nicht wirklich drüber. Dabei finde ich es so wichtig, dass wir uns untereinander austauschen und solche Thematiken auch enttabuisieren.“

Giorgia Meloni mit Narendra Modi bei einem Indien-Besuch im September 2023. Evan Vucci/via REUTERS

Giorgia Meloni, 49, italienische Premierministerin, hat hoffentlich guten Zahnschmelz. Ihr indischer Gegenpart Narendra Modi, 75, hat ihr bei einem Besuch im Rom eine Packung Karamellbonbons geschenkt. Meloni postete ein Video auf X, das sie mit Modi zeigt. „Premierminister Modi hat uns ein Geschenk mitgebracht: sehr, sehr gute Toffees“, sagt sie darin. Zusammen halten sie die Tüte einer hier ungenannten Marke in die Kamera und lachen. Auch Modi teilte Eindrücke seiner Rom-Reise mit Meloni auf X, sie hätten unter anderem das „ikonische Kolosseum“ besucht. Beide Politiker gelten als nationalistisch und rechtskonservativ.

John Phillips/Getty Images for Netflix

Kylie Minogue, 57, Sängerin, hat zum zweiten Mal Brustkrebs gehabt. Das enthüllte sie in der neuen Netflixdoku „Kylie“, die Minogues Leben nacherzählt. „Meine zweite Krebsdiagnose war Anfang 2021“, sagt sie darin laut der Zeitung Guardian, die die Doku vorab sehen konnte. „Ich konnte das für mich behalten ...., nicht wie beim ersten Mal.“ Sie habe versucht, die richtige Zeit zu finden, um die Rückkehr des Krebses öffentlich zu machen. „Ich konnte es damals einfach nicht, ich war nur noch ein Schatten meiner selbst.“ Minogue wurde erstmals 2005 mit Brustkrebs diagnostiziert und behandelt. Auch das zweite Mal sei sie erfolgreich operiert worden, sagt sie in der Doku. „Zum Glück habe ich es überstanden. Wieder. Und alles ist gut.“ Ihre Arbeit habe ihr geholfen. „Meine Leidenschaft für Musik ist größer denn je.“

Henning Kaiser/dpa

Campino, 63, Frontmann der „Toten Hosen“, hat sich einen unruhigen Ruhestand eingebrockt. In der neuen Doku „Die Toten Hosen – Das letzte Album“ von SWR und NDR erzählt er, dass er überraschend noch mal Vater geworden ist: „Ich hatte mir meinen Weg zur Rente schon anders vorgestellt, aber das fällt jetzt halt aus.“ In einer Gesprächsrunde nach der Premiere der Doku in Mainz sagte Campino: „Es ist vielleicht der schönste Beweis, den man haben kann, dass das Leben sich was anderes überlegt als du.“ Man könne Pläne machen, wie man wolle, und plötzlich sei doch alles anders. „Und ich glaube, ein Kind zu kriegen, ist dann wohl die schönste Umkehrung“, sagte Campino. „Wir müssen das Leben immer so nehmen, wie es kommt, und insofern sehe ich mich jetzt gerade wieder selber Autos über den Teppich schieben und ich fühle mich gut dabei.“ Das Kind sei während der Arbeiten am letzten Studioalbum der „Toten Hosen“ zur Welt gekommen. Campino hat bereits einen 2004 geborenen Sohn.

Maja Hitij/dpa

Mechthild Großmann, 77, ehemalige „Tatort“-Schauspielerin, hält die Schauspielerei für keine kluge Karrierewahl. „Der Beruf ist außergewöhnlich anstrengend und mit Partnerschaft oder gar Kindern kaum zu schaffen“, sagte Großmann der Neuen Osnabrücker Zeitung. Sie stelle auch selbst als Schauspielerin fest, dass es für sie nicht mehr ganz so leicht sei, etwa einen ganzen Shakespeare-Text zu lernen. Großmann spielte 23 Jahre lang die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm im Münster-„Tatort“, vergangenes Jahr hörte sie auf.