Heidi Klum , 52, Model-Mama, hat einen nächtlichen Gast in der Besucherritze. Jagdhündin Uschi wolle immer bei ihr und Ehemann Tom Kaulitz , 36, im Bett schlafen, erzählte sie der Bild -Zeitung . „Direkt in der Mitte, zwischen Tom und mir.“ Sie bitte dann ihren Ehemann, das verschmuste Haustier wieder in sein Körbchen zu bringen. „Aber sie kommt immer zurück.“ Uschi suche „den Körperkontakt von Tom und mir. Sie will einfach alles.“ Uschi kam 2023 als Geburtstagsgeschenk für Tom in den Haushalt Klum/Kaulitz.

Jimi Blue Ochsenknecht, 34, Schauspieler, muss schon wieder eine Geldstrafe zahlen. Vom Amtsgericht München wurde ein Strafbefehl wegen Betrugs gegen ihn erlassen, weil er im Frühjahr 2022 in zwei Lokalen in Graz Essen und Getränke nicht bezahlt hatte. Die Rechtskräftigkeit des Strafbefehls bestätigte eine Sprecherin des Amtsgerichts München der SZ. „Der Vorfall liegt Jahre zurück und die Rechnungen sind bezahlt“, teilte sein Anwalt der TZ mit. „Der Strafbefehl wurde nun akzeptiert, um die Verantwortung zu übernehmen und einen Schlussstrich zu ziehen.“ Ochsenknecht muss 80 Tagessätze in einer „mittleren zweistelligen“ Höhe zahlen, ist damit aber nicht vorbestraft. 2025 hatte ihm das Landesgericht Innsbruck eine Geldbuße von 18 000 Euro auferlegt, weil er vier Jahre zuvor die Rechnung für seine Geburtstagsfeier in einem Tiroler Hotel nicht bezahlt hatte.

Maggie Gyllenhaal, 48, Schauspielerin und Regisseurin, war früher neidisch auf ihren kleinen Bruder Jake Gyllenhaal, 45. „Es gibt absolut genug für alle. Aber ich glaube, das war mir anfangs nicht bewusst, als ich jung war und Jake sofort ein Filmstar wurde“, sagte sie im Podcast „The Interview“. „Ich glaube, ich war mir meines Neids nicht bewusst, aber er war da.“ Die Schauspielerin hatte 2002 mit der Erotik-Komödie „Secretary“ ihren Durchbruch. Jake Gyllenhaal wurde schon ein Jahr zuvor mit dem Außenseiter-Drama „Donnie Darko“ zum Star. Heute seien sie und Jake sich heute so nah wie nie zuvor. Für ihren neuen Film „The Bride! – Es lebe die Braut“ hat sie auch ihren Bruder für eine Rolle vor die Kamera geholt.

Georgina Fleur, 35, Ex-Dschungelkönigin, beschäftigt jetzt einen zwar nicht blaublütigen, dafür aber mit Adelsnamenszusatz bestückten Babysitter. Weil Fleur gerade in Thailand ist und wegen des Krieges im Nahen Osten nicht in ihre Wahlheimat Dubai zurückfliegen kann, betreut Marcus Prinz von Anhalt, 59, unter dem bürgerlichen Namen Marcus Eberhardt geboren, ihre vierjährige Tochter. Nach einer Ausbildung erst zum Metzger und dann zum Koch ließ sich Eberhardt einst von Frédéric von Anhalt und Zsa Zsa Gabor adoptieren und trägt seitdem einen adelig anmutenden Nachnamen. Bekannt wurde er auch als Betreiber mehrerer Bordelle. Auf Instagram bezeichnete Fleur ihren neuen Babysitter als „Ehrenmann“ und postete unter anderem ein Video, wie dieser mit ihrer Tochter Pizza backt.