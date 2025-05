Heidi Klum , 51, Model, zweifelt am Rhythmusgefühl ihres Ehemanns. Wie sie der Zeitschrift Bunte anvertraute, nimmt sie derzeit Tanzstunden mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz , 35, Musiker, was nach ihren Worten jedoch noch nicht ganz so gut klappt. „Er hat zwei linke Füße. Ich denke immer: Du bist doch Musiker, du musst das doch fühlen.“ Der Liebe tue das aber keinen Abbruch. „Mein Herz schlägt immer noch, wenn ich ihn nach einer Woche wiedersehe“, schwärmte Klum in der Gala.

(Foto: Boris Laewen/ZDF/dpa)

Friedrich Liechtenstein, 69, Schauspieler, hat nach eigener Ansicht herausragendes Talent als Leichendarsteller. „Der Katalog mit Fehlern und Fallen, in die man dabei tappen kann, ist sehr lang. Darum hier nur kurz: Es ist sehr schwer, das kann nicht jeder“, sagte er dem ZDF über seine Rolle in der Komödie „Keine Scheidung ohne Leiche“ am Donnerstag im ZDF. In dem Film bleibt Liechtenstein gerade einmal fünf Minuten am Leben. Danach ist er eine lästige Leiche, die es zu verstecken gilt. Liechtenstein mimt einen Paartherapeuten, der von einem zankenden Paar in einer Sitzung versehentlich erschlagen und dann in einem Teppich eingerollt wird. „Die textilen Bodenbeläge sind mir seit jeher suspekt“, sagte der Schauspieler dazu.

(Foto: Angela Weiss/AFP)

Hailey Bieber, 28, US-Model, plant trotz schwerer erster Geburt schon das zweite Kind. „Der Scheiß war so verrückt. Das war kein Spaß“, sagte die Frau des kanadischen Popstars Justin Bieber, 31, der Vogue. Die strapaziöse, 18 Stunden dauernde Geburt ihres Sohnes Jack Blue im August 2024 sei „das Schwierigste, was ich je gemacht habe“. Anders als erhofft musste die Geburt dem Bericht zufolge eingeleitet werden. Trotz der Komplikationen bereut Hailey Bieber aber nichts und will mindestens noch ein weiteres Kind. Wie viele insgesamt, das wolle sie nach und nach entscheiden. „Ein Kind nach dem anderen“, sagte sie.