Heidi Klum , 53, Familienunternehmerin, hat nun auch ihre jüngste Tochter mit ihrem Geschäftsmodell vertraut gemacht. Am Samstag besuchte das Model gemeinsam mit Lou Sulola Samuel bei der Fashion Week in Paris die Modenschau von Vivienne Westwood. Der Vogue sagte Klum, dass es sich dabei um ein „kleines, vorgezogenes Geburtstagsgeschenk“ handele. Die Teenagerin wird am 9. Oktober 17 Jahre alt. Klums ältere Kinder sind schon lange mit dem Modegeschäft vertraut. Leni Klum, 22, wirbt für Unterwäsche und Schuhe und lief für Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Henry Samuel, 21, war schon auf Magazincovern zu sehen. Für Lou Samuel war der Auftritt in Paris der erste große öffentliche, wobei sie das gegenüber Vogue selbst relativierte: „Ich habe das Gefühl, dass ich schon immer irgendwie im Rampenlicht stand, eigentlich seit meiner Geburt. Das gehört bei mir und meinen Geschwistern einfach dazu.“

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Michael Douglas, 82, Schauspieler, hat sich nach Jahrzehnten von der Last der Unwahrheit befreit. In seinen Memoiren „One Helluva Ride“, über die das US-Magazin People vorab in einem Auszug berichtete, gesteht er eine Affäre aus dem Jahr 1984. Während der Produktion von „Die Jagd nach dem grünen Diamanten“ hätten seine Schauspielkollegin Kathleen Turner, 72, und er sich ineinander verliebt. Er sei zum Dreh nach Mexiko „technisch noch verheiratet, aber getrennt“ angereist. Turner habe ihn dort „wie jeden anderen Kerl auf der Welt damals völlig umgehauen“. Die Beziehung hätten sie geheim gehalten, offiziell hätten sie immer gesagt: „Wir waren beide versucht, aber es ist nie etwas zwischen uns passiert.“ Nun schreibt Douglas: „Das war eine Lüge.“ Zu Ende gegangen sei die Affäre, als seine damalige Frau Diandra mit dem gemeinsamen Sohn Cameron ans Set gekommen sei. Douglas betont in seinen Memoiren, dass er bis heute mit Turner eng befreundet sei.

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Harald Schmidt, 69, Entertainer, kennt bei manchen Nahrungsmitteln keinen Spaß. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er: „Ich esse so gut wie nie Brötchen, Weißmehl. Ich bin jetzt gar nicht ideologisch, aber es geht mir einfach besser.“ Überhaupt hat er klare Vorstellungen davon, was bei ihm auf den Teller kommt und was nicht, ganz besonders morgens. Im Hotel beobachte er „mit großer Begeisterung“, was sich andere Gäste alles beim Frühstück nehmen würden. „Rührei, wo ich sage, eins hat dieses Rührei nie gesehen, ein Ei. Das ist das Pulver. Aber kann jeder halten, wie er will. Aber ich mach’s nicht.“

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Heino, 87, Schlagersänger, hat wieder eine Familie gefunden. In der SWR-Sendung „Nachtcafé“ sprach der Sänger („Schwarzbraun ist die Haselnuss“) darüber, dass er drei Jahre nach dem Tod seiner Frau Hannelore privat glücklich sei – auch, weil er seitdem bei seiner Wahlfamilie lebe, der Familie seines Managers Helmut Werner in Kitzbühel. „Ich vermisse natürlich Hannelore, klar, aber ansonsten habe ich den Himmel auf Erden, es könnte mir nicht besser gehen.“