Heidi Klum , 53, Model und riesiger Halloween -Fan, hat sich für ihre diesjährige Halloween-Party in New York in eine gigantische abgerissene Hand verwandelt. Die Inspiration sei ihre linke Hand gewesen: „Ich habe mich gefragt, wie kriege ich meinen Körper in diese Hand“, sagte sie, nachdem sie in einem kleinen Laster zur Party vorgefahren worden war. Ihre Beine steckten in Mittel- und Ringfinger, die mit langen, roten Nägeln verziert waren. Das Gesicht guckte aus einer fleischigen Öffnung, gleich neben einer klaffenden Wunde, aus der Knochen und Sehnen herausragten. Auf dem roten Teppich spuckte Klum dann auch noch ein bisschen Kunstblut. Begleitet wurde sie von ihren Kindern Lou, Johan und Leni. Ehemann Tom Kaulitz fehlte in diesem Jahr wegen eines Konzerts in Deutschland. „Natürlich hätte ich gerne mit Tom Händchen gehalten – sowohl an Halloween als auch beim Tourauftakt“, sagte Klum der Bunten. „Aber man kann eben nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen!“ In ihrem Kostüm kam er aber dennoch vor: Auch die abgerissene Hand trug das Namenstattoo ihres Mannes sowie Verlobungs- und Ehering – wie ihre echte Hand.

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Thomas Gottschalk, 76, ehemaliger TV-Moderator, und seine Frau Karina werden bei der Neuauflage von „Wetten, dass …?“ mit Bill und Tom Kaulitz nicht vor dem Fernseher sitzen. „Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs“, sagte Karina Gottschalk der Abendzeitung. Die Kaulitz-Brüder werden die Live-Show vorerst einmalig am 5. Dezember moderieren. Ob sie an die großen Erfolge seiner Ära anknüpfen können? Dazu wollte sich Thomas Gottschalk nicht äußern. Nur so viel: „Das Schicksal von ‚Wetten, dass …?‘ liegt in den Händen des Publikums.“ Das Ehepaar hatte ohnehin ganz andere Sorgen – vor allem die schwere Krebserkrankung, die Gottschalk vor rund einem Jahr bekannt gegeben hatte. Nun sind beide dankbar. Ihr Mann gelte mittlerweile als krebsfrei, sagte Ehefrau Karina. „Wir sind so glücklich! Wir leben jeden Tag in der Intensität, als wäre es der letzte.“

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Katy Perry, 42, Musikerin, hat ihren 42. Geburtstag offline in der Natur und mit ihrem Partner verbracht, dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Auf Instagram teilte die Sängerin private Aufnahmen vom sportlichen Ausflug mit dem 54-jährigen Ex-Politiker, darunter auch ein Kussfoto des Paares auf einem Gipfel. „Ich kann gut damit leben, 42 zu werden – solange ich es mit dir werden kann“, kommentiert Perry das Foto für ihre 195 Millionen Follower. Dazu postete sie ein rotes Herz. Auf Instagram ist zu sehen, wie das Paar Sandsteinfelsen auf einem Klettersteig erklimmt und auf einer schmalen Brücke eine tiefe Schlucht überquert.

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Jan Hofer, 76, ehemalige „Tagesschau“-Sprecher, hat sein tatsächliches Alter verraten. Im Internet kursieren gleich vier unterschiedliche Geburtsjahre, doch gegenüber der Bild schaffte der Moderator nun Klarheit: Er wurde 1950 geboren und sei katholisch aufgewachsen, habe jedoch irgendwann im Alter von elf oder zwölf Jahren angefangen zu rebellieren. Den Kirchgang habe er von da an verweigert. „Ich war immer so ein Freigeist.“ Auch als junger Mann bereitete Jan Hofer seinen Eltern einiges Kopfzerbrechen, als er während seines Studiums ungeplant Vater wurde. Zu seiner inzwischen über 50-jährigen Tochter, die später bei Pflegeeltern aufwuchs, habe er heute ein gutes Verhältnis, „dennoch bedauere ich, ihr als junger Vater nicht mehr Zeit geschenkt zu haben“. Sie hätten oft darüber gesprochen. „Heute wirft sie mir das nicht mehr vor. Wir sind wirklich gut miteinander.“