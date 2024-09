Heidi Klum, 51, Werwolf, Alien, Pfau und Riesenwurm, arbeitet bereits an einer neuen Verwandlung. Auf Instagram gewährte das Model einen ersten Blick auf seine nächste Halloween-Verkleidung. Das finale Kostüm hält sie bis zu ihrer traditionellen Party am 31. Oktober bis auf kleinere Hinweise gewöhnlich geheim. „Heidi-Halloween beginnt Gestalt anzunehmen“, schrieb Klum auf Englisch zu einem kurzen Videoclip von einer grauweißen, glänzenden Hülle, die einem Körperpanzer ähnelt. Das Outfit könnte natürlich auch für Tom Kaulitz sein. Klums Ehemann ist gewöhnlich Teil der aufwendigen Verwandlungsaktion. 2023 trat Klum als überlebensgroßer Pfau ins Rampenlicht, umgeben von zehn Akrobaten als grün glänzende Pfauenfedern. Auch ein riesiges Pfauen-Ei war dabei – in der weißen Schale steckte Kaulitz. Im Jahr zuvor erschien sie als Riesenwurm mit einem Angelhaken im Schwanzende.