Studierende und Uni-Mitarbeiter trauern in Heidelberg um ihre getötete Kommilitonin. Was den mutmaßlichen Täter dazu trieb, bleibt ein Rätsel. Eindrücke von einem Campus, der innehält - und weitermacht.

Von Marcel Laskus, Heidelberg

Sie haben die Hände in den Taschen vergraben, alle fünf, die bleiche Ratlosigkeit im Gesicht. Sie studieren Physik an der Universität Heidelberg, auf dem Campus am Neuenheimer Feld, an dem einen Tag zuvor ein 18-Jähriger mit einem Gewehr in einem Hörsaal um sich geschossen und eine Kommilitonin getötet hat. Ihre Namen möchten die Fünf nicht sagen, weil sie miteinander trauern möchten und nicht in den Medien.