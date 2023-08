In Hawaii spitzt sich die Lage wegen starker Busch- und Waldbrände zu. Die Brände auf der hawaiianischen Insel Maui seien "in keiner Weise" eingedämmt, zitierte der US-Nachrichtensender CNN am Mittwochmorgen (Ortszeit) die Sprecherin des Bezirks. Heftige Windböen fachten das Feuer zusätzlich an. Etwa 2000 Besucher sitzen am örtlichen Flughafen fest. Flammen hätten außerdem Häuser im historischen Zentrum der Stadt Lahaina auf der Insel zerstört. Den Behörden zufolge ist der Notruf auf Teilen der Insel ausgefallen.

"Es ist apokalyptisch", nennt Clint Hansen, ein Bewohner von Maui gegenüber CNN die Szenen, die sich abspielen: "Menschen springen ins Meer, um den Flammen zu entkommen". Die Küstenwache bestätigte, dass ein Dutzend Menschen in der Nähe von Lahaina gerettet werden mussten, nachdem sie "aufgrund des Rauchs und der Feuerbedingungen ins Meer gelangt waren". Sie wurden an sichere Orte gebracht.

Zahlreiche Häuser mussten vor den lodernden Flammen evakuiert werden. Hurrikan "Dora" facht die Brände weiter an. (Foto: Zeke Kalua /AFP)

Die Behandlung von Brandverletzungen und Rauchvergiftungen sei schwierig, so die stellvertretende Gouverneurin von Maui, Sylvia Luke gegenüber CNN, denn das Krankenhaussystem sei überlastet: "Die Realität ist, dass wir Menschen aus Maui ausfliegen müssen, weil das Krankenhaus in Maui keine umfassende Behandlung von Verbrennungen durchführen kann."

Die Brände loderten dem Bezirk Maui zufolge vor allem im Westen und Landesinneren der Insel. Einige Straßen seien wegen umgestürzter Stromleitungen versperrt gewesen. Für die Bewohner wurden Notunterkünfte eingerichtet. Ein Feuerwehrmann erlitt nach Bezirksangaben eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei stabil.

Waldbrände durch Hurrikan "beispielslos"

Auch die größte Insel des gleichnamigen US-Bundesstaats Hawaii ist laut dem zuständigen Bezirk von den Feuern betroffen. Mitverantwortlich sei dafür der Hurrikan Dora, der südlich der Inseln des US-Bundesstaats vorbeiziehe, so die Behörden.

"Die Tatsache, dass wir in mehreren Gebieten Waldbrände haben, die indirekt auf einen Hurrikan zurückzuführen sind, ist beispiellos. Das ist etwas, was die Bewohner von Hawaii und der Staat noch nicht erlebt haben", so Luke, die stellvertretende Gouverneurin von Maui.

Für die beiden Bezirke Maui und Hawaii wurde der Notstand ausgerufen. Dadurch werde die Nationalgarde von Hawaii mobilisiert, um die Einsatzkräfte in den betroffenen Gemeinden zu unterstützen.