Schlittenhunde werden als Haustiere immer beliebter. Aber kann man sie in der Stadt überhaupt artgerecht halten? Ein Besuch bei der vermeintlichen Problemhündin Naomi.

Von Daniel Hinz und Nikolas Holl

Hunde wie Naomi sind dafür gezüchtet, Schlitten zu ziehen, in der Wildnis, in Alaska. Das Alaskan-Malamute-Weibchen Naomi, zwei Jahre alt, dunkle Nase, weißes Fell, sitzt hinter Gittern im Münchner Tierheim. Die anderen Hunde bellen in ihren Käfigen. Naomi bleibt stumm.