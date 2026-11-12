Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohngebäudes im New Yorker Stadtteil Brooklyn sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. 17 weitere seien verletzt worden, schrieb der Bürgermeister der US-Ostküstenmetropole, Zohran Mamdani, auf der Plattform X. Unter den Verletzten sind nach Angaben Mamdanis drei Feuerwehrleute. Feuerwehrchefin Lillian Bonsignore hatte am Mittwoch (Ortszeit) zudem mitgeteilt, dass auch sieben Kinder verletzt worden seien. Vier Verletzte schwebten in Lebensgefahr, hieß es.

Unklar war zunächst, ob weitere Opfer unter den Trümmern verschüttet wurden. „Wir wissen nicht, wie viele Menschen noch in dem eingestürzten Bereich sind“, sagte Bonsignore.

An der Bergungs- und Rettungsaktion waren mehr als 250 Feuerwehrleute und Sanitäter sowie Suchhunde beteiligt. Es handle sich um einen „extrem gefährlichen“ Einsatz, bei dem das Vorgehen der Retter gut abgestimmt werden müsse, um mögliche Überlebende unter dem Trümmerberg nicht zu gefährden, sagte Bonsignore. Mamdani begab sich zum Ort des Unglücks und sprach von einem „verheerenden Einsturz“.

Teile des Hauses stürzten in eine unmittelbar angrenzende Baugrube

Das Gebäude im Stadtteil Brooklyn war am Mittwochnachmittag (Ortszeit) komplett in sich zusammengebrochen, Teile des Hauses stürzten in eine unmittelbar angrenzende Baugrube. Ob diese Grube womöglich zum Einsturz des Gebäudes beitrug, war zunächst unklar – die Ermittlungen zur Ursache laufen noch. Die Feuerwehr sprach von einem dreistöckigen Gebäude – wobei in den USA das Erdgeschoss in der Regel als erster Stock mitgezählt wird.

Foto: Ryan Murphy/AP Photo

Das erste Einsatzfahrzeug der Feuerwehr war den Angaben zufolge zufällig in der Nähe des Unglücksortes im Viertel Flatbush gewesen und deshalb binnen weniger als eine Minute nach der Alarmierung vor Ort. Auch im Nachbargebäude seien aufgrund des Einsturzes Menschen eingeschlossen gewesen, hieß es. Sie konnten jedoch zügig befreit werden.

In der Nacht zum Donnerstag wurden Medienberichten zufolge mehrere Menschen aus den Trümmern gezogen, darunter eine schwangere Frau. „Sie ist noch am Leben“, sagte ihr Ehemann dem Sender ABC7 unter Tränen, „ich bin sehr glücklich.“

Die Rettungsarbeiten könnten am Donnerstag durch ein heranziehendes Unwetter erschwert werden, berichtete der Sender CNN. Ab dem Nachmittag seien starker Regen und Windböen zu erwarten. Kurzzeitige Überschwemmungen könnten nicht ausgeschlossen werden. Der Regen werde voraussichtlich bis Freitag anhalten.