Interview von Kerstin Lottritz

Hatice Schmidt ist eine bekannte Beauty-Influencerin, auf Youtube hat sie mehr als 690 000 Follower und gab dort bisher vor allem Schminktipps. Aber irgendwie, so sagt sie, hat sie zu dem Thema alles gesagt, was es zu sagen gibt. Die 37-Jährige ist eine Frau, die noch immer viel zu erzählen hat. Von ihrem Aufwachsen in Deutschland als Kind türkischer Einwanderer, von ihrer Schulzeit in einem Berliner „Problemviertel“. Oder davon, dass sie eventuell keine Kinder bekommen kann. Ein Tabuthema, nicht nur in ihrer türkischstämmigen Familie, wie ihr die Reaktionen auf ein Video zeigen, das sie vor ein paar Wochen veröffentlicht hat.