England Eine Stadt kämpft um ihre Attraktion

Im englischen Hastings renovieren die Bürger mit viel Geld und Liebe einen kaputten Steg.

Ein selbsternannter Scheich erwirbt das Bauwerk in einer "Nacht-und-Nebel-Aktion".

Seine Pläne und Ideen für den Steg empören die Bürger.

Von Cathrin Kahlweit

Für Ausländer mag der Aufenthalt auf einem britischen Pier eine optische und akustische Überforderung sein: meist auf Stelzen aus Eisen gelagert, sind solche Holzstege zugestellt mit Pavillons, Spielhöllen, Karussells, Tanzpalästen, Kiosken, Eisbuden und Fish & Chips-Läden und beschallt mit lauter Musik, Geschrei und dem endlosen Piepen und Fiepen der Spielautomaten.

Die Briten aber, die lieben ihre Piers.

Einst ins Wasser hineingebaut, damit wohlhabende Reisende sich beim Ausstieg aus dem Schiff nicht die Füße nass machen, wurden die Seebrücken im viktorianischen Zeitalter zu Touristenattraktionen. Mehr als hundert wurden im 19. Jahrhundert in Großbritannien errichtet, und etwa die Hälfte davon stehen noch heute, manche sind so schrill wie in Brighton, manche so heruntergekommen wie in Blackpool, manche so elegant wie in Aberystwyth.

Unterhalt und Restaurierung verschlingen Millionen, immer wieder ist der eine oder andere Pier in den Medien, weil die Kommunen den Erhalt der traditionsreichen Sehenswürdigkeiten nicht mehr finanzieren können, oder, wie das Fachblatt Engineering and Technology bedauernd feststellt: "Piers, diese ikonischen Symbole der britischen Küste, sind immer eine Nachricht wert. Leider hört man nur dann von ihnen, wenn sie kaputt sind."

Und dann ist da noch Hastings in Sussex mit seinem Pier, einem Pier der Extraklasse. Elegant, weitläufig ist er, modern. 2017 bekam der Steg den renommierten Stirling-Preis dafür, dass "Architekten und Kommune ein vernachlässigtes Wrack in einen aufsehenerregenden, flexiblen Pier umgewandelt haben, der Besucher und Bürger gleichermaßen inspiriert", so die Würdigung.

Aber das ist nur der schöne Teil einer traurigen Geschichte.

"Goldfinger" vergleicht sich mit Jesus Christus

Derzeit ist der historische Steg geschlossen - durch das vergitterte Tor schaut man auf vergoldete Tierstatuen, Löwenembleme an den Laternenmasten, auf die goldene Kuppel des Pavillons und andere güldene Markenzeichen des aktuellen Eigentümers. Er nennt sich Scheich Abid Gulzar und besitzt auch den Pier in Eastborne an der britischen Südküste. Sein Spitzname: "Goldfinger". Gulzar lässt sich gern mit seinem vergoldeten Mercedes fotografieren. In einem Interview vergleicht er sich mit Jesus Christus, der ja auch angefeindet worden sei, obwohl er Gutes tat.

Die Bewohner der Kleinstadt sehen in seinem Engagement tatsächlich nicht viel Gutes. Sie hatten den Pier nämlich gerettet und würden ihn gern auch selbst betreiben. Aber daraus wurde nichts. Julian Norridge kann seine Empörung nicht verhehlen, er sagt: "Im Vergleich zu Gulzar wirkt sogar Donald Trump wie ein durchschnittlich normaler Mensch." Zwischen den Vorstellungen des gebürtigen Inders und denen der Gemeinde, sagt Norridge fast schon poetisch, "liegen zwei Welten und eine ganze innere Landschaft".

Vor sechs Jahren ist der ehemalige Journalist aus London nach Hastings gezogen, seither engagiert er sich bei den "Friends of Hastings Pier" (FoHP). Die Bürgergruppe organisierte viele Millionen Pfund aus der staatlichen Lotterie und aus einer Stiftung, dazu kam Crowdfunding; die Bürger wurden zu Anteilseignern. Alles sehr modern und sehr basisdemokratisch.

Der Scheich Abid Gulzar auf einem seiner anderen Piers. Im Vergleich zu Trump wirke er wie ein "durchschnittlich normaler Mensch", lästern die Bürger. (Foto: Pictures/REX/Shutterstock/AP)

14 Millionen kamen so zusammen, um den Steg, der 1872 als erster rein kommerzieller Vergnügungssteg erbaut worden war, in Eigenregie zu retten. Der Pier, Ende des 19. Jahrhunderts mit einem Entertainment-Komplex und 2000 Sitzplätzen ausgestattet, bietet an klaren Tagen einen Blick auf die französische Küste.

In seinen besten Zeiten traten hier die Stones, Pink Floyd, The Who und die Sex Pistols auf, aber in den Nullerjahren hielt die historische Stahlkonstruktion dem Druck der Gezeiten und der Stürme nicht mehr stand. Der Pier wäre 2008 fast zusammengebrochen, ein Feuer 2010 gab ihm den Rest.

Die Bürger wollen "alles kostenlos", lästert der Scheich

Hastings wollte das nicht hinnehmen. Die Kommune ist, wie viele Küstenstädte, verarmt, die Zahl der Sozialhilfeempfänger hat sich nach Auskunft einer kirchlichen Wohltätigkeitsorganisation, die eine Tafel am Ortsrand betreibt, allein in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt, aber das ist nur die eine Seite.

Die andere ist eine lebendige Community, viele Neubürger, aus den Großstädten zugezogen, engagieren sich in lokalen Arbeitsgruppen, im Laientheater, bei einem neu gegründeten Musikwettbewerb. Oder eben, mittlerweile, in der Gruppe der Freunde des Piers.

Nach der preisgekrönten Renovierung, die den ganzen Ort vereinte, ging das Bauwerk an eine lokale Charity, die den Pier verwalten sollte, aber die ging im Herbst 2017 pleite. Die Bürger von Hastings fingen wieder von vorn an: Versammlungen, Übernahmepläne, Crowdfunding, letztlich sammelten sie eine Dreiviertelmillion ein. Es reichte nicht.

Der Insolvenzverwalter verkaufte den Pier "in einer Nacht-und-Nebel-Aktion", wie Julian Norridge sagt, an den selbsternannten Scheich. Britische Medien spekulieren, dass Gulzar das Investment, das von der öffentlichen Hand und den Bürgern aufgehübscht worden war, vom Insolvenzverwalter für weniger als 100 000 Pfund erstanden hat.

Der Scheich ärgert sich nun sehr, dass die Bevölkerung von Hastings sich so wenig begeistert zeigt von seinen Mühen, seinen Verschönerungen und Vergoldungen. Besonders ärgert er sich darüber, dass sie keinen Eintritt für den Pier zahlen wollen und es nicht mögen, dass Hunde verboten werden sollen. Die Leute von Hastings wollten "alles kostenlos" haben, lästert Gulzar in einem Interview mit der Lokalzeitung.

Was er genau vorhat, verrät er nicht, vorläufig soll der Pier bis ins Frühjahr hinein geschlossen bleiben. Die Freunde des Piers wollen aber nicht aufgeben. Sie hatten ja hochfliegende Pläne, unter anderem hatten sie Kontakt aufgenommen mit den Machern des "Eden Project" in Cornwall, das mit seinen gigantischen Gewächshäusern unter Kunststoffkuppeln jährlich Hunderttausende Besucher anzieht.

Vorerst wird daraus wohl nichts. Die Pier-Freunde haben einen Mediator zu Gulzar geschickt. Aber der wollte zuletzt nicht mehr mit ihnen reden.