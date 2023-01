Kerzen, Blumen und ein Foto bei einer Gedenkveranstaltung der Initiative #YesWeCare in Erinnerung an die oberösterreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr in Linz im August 2022. Der Tod von Lisa-Maria Kellermayr, die zuletzt wegen Morddrohungen aus der Szene der Impfgegner ihre Praxis geschlossen hat, hatte tiefe Betroffenheit ausgelöst.

(Foto: Fotokerschi.At; Hannes Draxler/dpa)