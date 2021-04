Von Veronika Wulf

Alle Berlinerinnen und Berliner sind dazu aufgerufen, Feldhasen und Wildkaninchen zu zählen. Was nach Einschlafhilfe oder pandemischer Beschäftigungstherapie klingt, ist tatsächlich ernst gemeinte Hasen-Promo des Naturschutzbundes (Nabu) und des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung. Das Ziel: mehr über das Vorkommen der Tiere zu erfahren und die Aufmerksamkeit der Städter auf bedrohte Langohren zu lenken, die nicht aus Schokolade bestehen.

In manchen Berliner Parks dürfte man zwar mehr Spritzen als Nager sehen, aber wer sucht, der wird schon finden. Riskant ist die Kaninchenbeobachtung übrigens nicht, denn "erfreulicherweise geht von ihnen grundsätzlich keine Gefahr aus", heißt es im "Informationsflyer Wildkaninchen" des Nabu. Sie klauen in aller Regel auch keine Laptops, anders als Wildsau Elsa, die vergangenen Sommer einem Nackten am Berliner Teufelssee sein technisches Gerät entwendete.

Seine Hasen- und Kaninchensichtungen kann man auf der Berliner Stadtwildtiere-Website abgeben, mit stundengenauer Zeitangabe und "Beobachtungstyp", also etwa ob es eine "Zufallsbegegnung" war oder ein Rendezvous, Pardon, eine "systematische Beobachtung". Hinweis: Man möge doch bitte keine Haustiere melden.

Und noch ein Tipp: Die zur Ordnung der Hasenartigen gehörenden Wildkaninchen sind laut Nabu "vorwiegend dämmerungsaktiv" und "weitgehend standorttreu" - Eigenschaften, die auch auf andere Berliner Grünflächenbevölkerung zutreffen, welche allerdings mitunter zur Ordnung der Dealerartigen gehören. Diese bitte nicht mitzählen.

