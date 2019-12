Ein Toter nach Explosion in Blankenburg

Bei einer Explosion in Blankenburg im Harz ist ein Mensch gestorben. Zudem sind mindestens 25 Menschen in dem Mehrfamilienhaus verletzt worden. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es noch mehr werden", sagte ein Sprecher der Polizei. Gegenwärtig werden weitere Bewohner in Sicherheit gebracht. Eine Person werde noch vermisst, meldet der MDR. Rettungskräfte durchsuchten derzeit das Gebäude.

Auf Twitter schrieb die Polizei Magdeburg, die Explosion habe sich gegen 8.55 Uhr in dem Haus ereignet. Derzeit werde es evakuiert. Bei den Verletzten handele es sich um Bewohner, sie seien zum Teil schwer verletzt worden. Beamte und Feuerwehr sind vor Ort. Auch Rettungshubschrauber wurden gesichtet.

Bei der #Explosion wurden 25 Bewohner zum Teil schwer verletzt. Im Polizeirevier Harz in Halberstadt wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Gegenwärtig werden der Unglücksbereich weiträumig abgesperrt und weitere Bewohner evakuiert. pic.twitter.com/uHxTUUSwUi — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) December 13, 2019

Im Polizeirevier Harz in Halberstadt wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Zur Ursache der Explosion gab es zunächst keine Angaben. Ein Foto, das die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst veröffentlichte, zeigt schwarze Fenster, aus denen Rauch steigt.

Das Haus liegt am Rande der 20.000-Einwohner-Stadt. Der Unglücksbereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Kita neben dem Gebäude wurde vollständig evakuiert, teilte die Polizei mit. Dort gab es aber keine Verletzten, alle Kinder seien von ihren Eltern abgeholt worden.