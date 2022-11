Prozess in Los Angeles

Harvey Weinstein Anfang Oktober im Gericht in Los Angeles. Dem ehemaligen Filmproduzenten werden unter anderem Vergewaltigung und sexuelle Nötigung zur Last gelegt.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es ist ganz schön was los im neunten Stock des Clara Shortridge Foltz im Stadtzentrum von Los Angeles. Grundsätzlich kein Wunder, in dieser Etage des Gerichtsgebäudes werden die wirklich schlimmen Fälle verhandelt: Mord, Totschlag, Sexualverbrechen, die Gerichtssäle haben auch deshalb keine Fenster. Den Gang runter geht es um Vergewaltigung und Scientology, ein Fall, der in den kommenden Wochen zum Skandal und Politikum werden dürfte. Weiter hinten: der Prozess gegen "Scrubs"-Produzent Eric Weinberg wegen sexueller Nötigung.