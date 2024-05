In New York war der frühere Filmproduzent wegen Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Vor Kurzem hob ein Berufungsgericht das Urteil auf. Wie es nun mit ihm weitergehen könnte.

Von Christian Zaschke, New York

An diesem Mittwoch muss Harvey Weinstein mal wieder in New York vor Gericht erscheinen. Ausnahmsweise ist das für ihn ein Grund zur Freude. Im Jahr 2020 war der ehemalige Filmproduzent unter anderem wegen Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Doch vor gut einem Monat hat das höchste New Yorker Berufungsgericht dieses Urteil aufgehoben. In der Anhörung an diesem Mittwoch geht es um das weitere Vorgehen.