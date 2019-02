© Reuters

Direkt aus dem Reuters-Videokanal

Bereits im siebten Monat schwanger ist die Herzogin von Sussex. Mit Ihrem Gatten Prinz Harry traf sie am Samstag in Casablanca ein. Am Montag treffen die beiden auf König Mohammed VI. Wird auch dessen Frau dabei sein? Die früher so präsente Lalla Salma gilt seit Jahren als verschwunden.