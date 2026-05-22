Harry Styles , 32, britischer Popsänger, sieht Laufstege jetzt eher kritisch. Nach Kritik an seiner aktuellen Bühnenshow, bei der Aufbauten die Sicht des Publikums angeblich etwas einschränken, erklärte sein Team, man baue jetzt um. Wie die BBC berichtete , hatten Fans wegen drei Meter hoher Gehwege von der Bühne ins Publikum den Sänger während seiner Darbietung kaum sehen können, was angesichts teurer Karten schade gewesen sei. Ein Mitarbeiter meinte, die Stege hätten Fans die Möglichkeit geben sollen, „die Show aus verschiedenen Positionen zu erleben“, ohne sich selber bewegen zu müssen. Nun werde an dem Konzept gefeilt. Styles’ aktuelle Tour umfasst 67 Konzerte in sieben Städten.

Rolf Vennenbernd/dpa

Christine Neubauer, 63, Schauspielerin, wagt sich nur mit Perücke auf den Ballermann. Es sei für sie dort schwierig, meinte die aus der TV-Serie „Die Landärztin“ bekannte Darstellerin gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Grundsätzlich sei sie zwar an Ballermann-Partys interessiert, traue sich dort allerdings oft nicht hin. Als sie einmal im Auto am „Bierkönig“ vorbeigefahren sei, sei sie sofort erkannt worden. Daraufhin habe sie sich später mal eine Perücke aufgezogen. „Wenn ich mich je an den Ballermann wage, wird es auf jeden Fall schwierig“, sagte Neubauer, die auf der Baleareninsel kürzlich ihren Lebensgefährten José Campos, einen chilenischen Fotografen, geheiratet hat.

Rolf Vennenbernd/dpa

Bushido, 47, Rapper, hat endlich Freunde gefunden. Nach dem Umzug seiner Familie in den Münchner Nobelvorort Grünwald habe er das Gefühl, „es stimmt“, sagte er in seinem Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“. Zuvor habe er sich in einer Rap-Blase bewegt, welche bei ihm „richtig so einen Kotzreiz“ ausgelöst habe. Nun aber sitze er im Garten und sei glücklich, wenn „Freunde zum Grillen kommen“. Eine Entwicklung, mit der auch seine Therapeutin zufrieden sei. Der Rapper war im Jahr 2022 zusammen mit seiner Großfamilie von Berlin nach Dubai gezogen. Nun scheint er mit seiner Frau oberhalb des Isartals in einer der reichsten Gemeinden Deutschlands Ruhe gefunden zu haben.

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Britney Spears, 44, ehemaliger Kinderstar, macht wieder Schlagzeilen. Laut einem Polizeibericht, aus dem US-Medien laut der Deutschen Presse-Agentur zitieren, sei sie bei ihrer Festnahme im März sowohl „streitlustig und aufgewühlt“ aufgetreten wie auch „extravagant und gefällig“. Nach einer Verfolgungsjagd mit der kalifornischen Polizei habe sich Spears zunächst geweigert, aus ihrem Auto auszusteigen. Die Beamten hätten aber Alkohol gerochen und ein Aufputschmittel gefunden. „Ich könnte wahrscheinlich vier Flaschen Wein trinken und mich trotzdem um Sie kümmern. Ich bin ein Engel“, habe Spears erklärt. Sie habe den Beamten sogar angeboten, ihnen eine Lasagne zu kochen. Inzwischen büßt sie infolge des Vorfalls eine einjährige Bewährungsstrafe ab.

PRAKASH MATHEMA/AFP

Kenton Cool, 52, britischer Bergsteiger, hat laut der Deutschen Presse-Agentur zum 20. Mal den Mount Everest bestiegen und damit seinen eigenen Rekord am höchsten Berg der Erde geknackt. Cool gilt als Mensch mit den meisten Besteigungen des 8849 Meter hohen Everest, welcher nicht der ethnischen Gruppe der Sherpas entstammt. Übertroffen werde er vom nepalesischen Bergführer Kami Rita Sherpa, der auf 32 Besteigungen kommt und dieser Tage erneut ein Team auf dem Weg zur Spitze des Everest anführen soll. Nepal soll heuer bereits 494 gebührenpflichtige Zulassungen für Bergsteiger aus 55 Ländern vergeben haben. So viele wie noch nie.

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Charles, 77, König, ist in Nordirland von einer Möwe getroffen worden. Als er in Newcastle das Gebäude einer Lebensmittelausgabe verließ, hinterließ der Vogel einen weißen Fleck auf seinem Anzug, berichtet 7News. Charles ließ sich dadurch nicht beeindrucken, absolvierte weiter heitere Gespräche und lehnte auch das Mantel-Tausch-Angebot eines Assistenten ab. Er erklärte, es sei gut, dass die tierische Notdurft nicht auf seinem Kopf gelandet sei.