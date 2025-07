Harry Potter , 11, Nachwuchszauberer, ist auch in seiner neuen Version immer noch eindeutig als Harry Potter, 11, Nachwuchszauberer zu erkennen. Zum Start der Produktion der TV-Serie über den Zauberlehrling veröffentlichte der Sender HBO ein erstes Bild von Hauptdarsteller Dominic McLaughlin , 11, in der Uniform des Hogwarts-Hauses Gryffindor. Mit der runden Brille, der markanten Blitz-Narbe und den Haaren, die etwas struppiger sind als beim ehemaligen Darsteller Daniel Radcliffe , 35, sieht der neue Harry Potter sogar noch ein wenig mehr so aus wie die deutsche Illustration auf der weltberühmten Buchvorlage. Der BBC zufolge soll die Produktion der neuen Serie mit mehreren Staffeln bis zu zehn Jahre dauern. Gefilmt wird in den Warner-Bros-Studios in Leavesden in Großbritannien, für die Jungschauspieler wird dort eigens eine echte Schule aufgebaut, in der sie nebenher unterrichtet werden. Der TV-Start der Serie ist für 2027 geplant. Es ist die zweite Verfilmung der Romane von Autorin J. K. Rowling nach den erfolgreichen Spielfilmen mit Radcliffe in der Titelrolle.

(Foto: Chris Pizzello/Invision/AP)

Beyoncé, 43, Sängerin, ist Opfer von Musikdieben geworden. Wie unter anderem Variety berichtete, wurde laut Polizei vor einer Woche in Atlanta in einen Mietwagen eingebrochen, den Beyoncés Choreograf und eine Tänzerin gemietet hatten. Es seien zwei Koffer gestohlen worden, in denen sich Laptops und USB-Sticks mit unveröffentlichter Musik und Songlisten für zukünftige Konzerte befunden hätten. Die Polizei habe inzwischen einen Verdächtigen gefasst, gegen den Haftbefehl erlassen worden sei. Die Ermittler waren dem mutmaßlichen Dieb offensichtlich auf die Schliche gekommen, weil sie Kopfhörer orten konnten, die er ebenfalls aus dem Auto hatte mitgehen lassen.

(Foto: Bernd Weißbrod/dpa)

Jürgen Burkhardt, 68, mehrmaliger Bartweltmeister, nimmt anderen Bartträgern die Angst vor dem Küssen. Dabei sei der Bart kein Hindernis, sagte der Fotograf aus Leinfelden-Echterdingen der Deutschen Presse-Agentur. „Da machen sich die Leute oft viel zu viele Gedanken. Wer küssen will, küsst einfach.“ Burkhardts Bart hat eine Spannweite von 1,80 Metern, das entspricht in etwa der Spannweite eines kleineren Adlers. Seinen Oberlippenbart, den er seit mehr als 50 Jahren trägt, hat er nach eigenen Angaben noch nie geschnitten, „und alles andere ist im Laufe der Zeit dazugekommen“. Er investiere täglich etwa eine halbe Stunde in die Bartpflege. Bei der jüngsten Weltmeisterschaft in den USA gewann er den Titel in der Kategorie Freestyle.

(Foto: Florian Wiegand/Getty Images)

Marie-Luise Marjan, 84, Schauspielerin, schwärmt in den höchsten Tönen von ihrem neuen Rollator. Nach ihrem Oberschenkelhalsbruch vor gut einem Jahr habe sie sich zunächst gegen die Vorstellung gewehrt, eine Gehhilfe zu benutzen, sagte sie der Bild-Zeitung. „Inzwischen habe ich mich dazu durchgerungen, schließlich möchte ich ja weiterhin am sozialen Leben teilnehmen.“ Mittlerweile singe sie „das hohe Lied auf dieses wunderbare Gerät“, sie könne damit spazieren, einkaufen und zwischendurch ein Päuschen darauf machen. Nur eines störe sie: die Bezeichnung Rollator. „Bei dem Wort denkt man doch sofort an alte Menschen mit gekrümmtem Rücken und traurigem Blick, die sich damit herumschleppen. Das Gegenteil ist der Fall! Der Rollator gibt mir ein ganz neues Lebensgefühl.“

(Foto: Imago Images/Future Image)

Téa Leoni, 59, und Tim Daly, 69, Minister-Ehepaar aus der US-Serie „Madam Secretary“, sind jetzt auch im echten Leben verheiratet. Laut einem Bericht des People-Magazins gaben sich die Schauspieler im Familienkreis in New York das Jawort. Die beiden hatten sich 2014 am Set der TV-Serie „Madam Secretary“ kennen und lieben gelernt. Darin spielte Leoni die fiktive US-Außenministerin Elizabeth McCord, Daly mimte ihren Ehemann Henry McCord. Die Polit-Serie lief bis 2019.