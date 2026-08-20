Harry und Meghan werden mit ihren Kindern zurück nach Großbritannien ziehen. Einiges deutet auf eine Versöhnung mit König Charles hin. Nur Harry und sein Bruder William reden weiterhin nicht miteinander.

Bisweilen kann ein persönliches Gespräch Situationen entschärfen, die völlig unlösbar erschienen. Das gilt für jede Familie, selbst für eine königliche. Denn nachdem sich die Situation bei den Windsors in jüngerer Vergangenheit kaum verfahrener hätte präsentieren können, sieht es so aus, als ob sich eine erstaunliche Annäherung zwischen Prinz Harry und seinem Vater König Charles III. anbahnt. Wie britische Medien übereinstimmend melden, werden der Duke of Sussex, seine Frau Meghan und ihre Kinder Archie und Lillibet wieder ins Vereinigte Königreich zurückziehen, und das voraussichtlich schon in diesem Monat.