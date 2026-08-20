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Umzug von Harry und MeghanIst jetzt alles wieder gut?

Lesezeit: 4 Min.

In Großbritannien dürften sich bald wieder – wie hier bei einem Auftritt in Australien – einige Kameras auf Harry und Meghan richten.
In Großbritannien dürften sich bald wieder – wie hier bei einem Auftritt in Australien – einige Kameras auf Harry und Meghan richten. William West/AFP

Harry und Meghan werden mit ihren Kindern zurück nach Großbritannien ziehen. Einiges deutet auf eine Versöhnung mit König Charles hin. Nur Harry und sein Bruder William reden weiterhin nicht miteinander.

Von Alexander Menden

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Bisweilen kann ein persönliches Gespräch Situationen entschärfen, die völlig unlösbar erschienen. Das gilt für jede Familie, selbst für eine königliche. Denn nachdem sich die Situation bei den Windsors in jüngerer Vergangenheit kaum verfahrener hätte präsentieren können, sieht es so aus, als ob sich eine erstaunliche Annäherung zwischen Prinz Harry und seinem Vater König Charles III. anbahnt. Wie britische Medien übereinstimmend melden, werden der Duke of Sussex, seine Frau Meghan und ihre Kinder Archie und Lillibet wieder ins Vereinigte Königreich zurückziehen, und das voraussichtlich schon in diesem Monat.

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