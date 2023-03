Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Na, dann fährt man doch einfach mal zu Harry und Meghan. Warum denn nicht, die Adresse ist ja bekannt: 888 Lilac Drive im kalifornischen Montecito. In der Netflix-Doku "Harry & Meghan" behauptet Prinz Harry, dass niemand die ganze Wahrheit kenne - außer er und seine Ehefrau. Das impliziert natürlich, dass auch die Zuschauerinnen und Zuschauer nun diese volle Wahrheit erfahren. Oder zumindest intime Details präsentiert bekommen.

Wie das Haus der beiden eingerichtet ist, wie es im Garten aussieht, womit Sohn Archie spielt - man wird nicht enttäuscht. Schon die ersten Minuten zeigen das Paar im Wohnzimmer, ihren Blick auf den Garten und einen atemraubenden Sonnenuntergang gerichtet, Meghan auf einem Sessel mit Ozeanblick, wo sie den Grund für diese Doku erklärt: "Es ist wirklich nett, den Leuten einen Einblick zu geben, wer wir wirklich sind."

Detailansicht öffnen Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Harry und Meghan, sie alle leben im kalifornischen Küstenstädtchen Montecito. Dessen Lage zwischen Bergen und Meer ist traumhaft schön. (Foto: David McNew/AFP)

Die Promi-Dichte in Montecito ist in etwa so hoch wie die in den Hollywood Hills. Es geht einen Berg hoch, Moderatorin Oprah Winfrey wohnt hier, auch wenn man ihren 100-Millionen-Dollar-Palast nur erahnen und nicht von der Straße aus sehen kann. An der Villa von Komikerin Ellen DeGeneres vorbei geht es zu Meghan und Harry. Aber, und das verblüfft dann doch: "For Sale" steht da auf dem Schild vor der Einfahrt. Wollen die das wirklich schon wieder verkaufen, für 33,5 Millionen Dollar? Die sind doch erst eingezogen!

Nein, wollen sie nicht, denn: Sie leben überhaupt nicht hier - das Haus war nur der Drehort für die Doku. Harry und Meghan wohnen etwa zehn Autominuten westlich, in der Rockbridge Road, zu der man nicht einfach so hinfahren kann. Es ist eine Privatstraße, man wird an Tor Nummer drei darauf hingewiesen, dass nur Leute mit Erlaubnis eines Eigentümers hier reindürfen.

Detailansicht öffnen Zum echten Haus von Harry und Meghan führt nur eine Privatstraße. (Foto: Ringo H.W. Chiu/AP)

Man will Harry und Meghan als Reporter, vor allem nach all dem, was sie zuletzt über zudringliche Reporter gesagt haben, auf gar keinen Fall stören, also lässt man sich von einem Makler ein paar Bilder ihrer echten Villa zeigen, die das Paar im August 2020 für 14,65 Millionen Dollar vom russischen Geschäftsmann Sergey Grishin gekauft hat. Und schnell wird klar, die Doku springt bereits in den ersten Minuten zwischen den beiden Häusern hin und her.

Die Aufnahmen drinnen, also die Interviews mit Meghan und Harry: das leere Haus am Lilac Drive. Der Sonnenuntergang: Rockbridge Road. Danach Schnitt zu Meghan beim Hühnerfüttern: könnte an beiden Orten sein. Harry beim Gartenwässern, ohne Zweifel: das echte Zuhause in der Rockbridge Road. Harry aber, wie er sagt, dass er seine Familie schützen will: Lilac Drive. Was Wirklichkeit ist und was nicht, der Zuschauer weiß es nicht. Das wirklich Erstaunliche daran ist allerdings: Es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, was Harry und Meghan da machen.

Robbie Williams zeigte zwar das Haus eines Promis, es gehörte aber Jane Seymour

Längst bekannt ist, dass Casting- und Talentshows höchstmöglich dramatisiert sind. In Los Angeles gibt es kaum jemanden, der noch nicht in einer Sendung übers Renovieren einer Villa oder einer Bar teilgenommen hat und dann berichten kann, wie streng diese Formate per Drehbuch festgelegt sind und Schauspieler als Gäste oder Nachbarn verpflichten. Oder dass Reality-Shows wie "The Real Housewives of Beverly Hills" oder "Selling Sunset" größtenteils gestellt sind. Anders als Promi-Reality-Formate und Dokus locken diese Shows die Zuschauer allerdings nicht damit, Einblicke in etwas zu liefern, das einem sonst verborgen bliebe.

Eines der ersten Promi-Reality-Formate vor 23 Jahren war "MTV Cribs". Stars zeigten darin ihr Larger-than-Life-Leben, ihre Häuser, ihre Besitztümer. Nur: Oft stimmte wenig. Der Musiker Ja Rule etwa hatte das in der Show gezeigte Haus gemietet - was herauskam, weil er danach vom Eigentümer verklagt wurde (er hatte das Anwesen bei einer Party verwüstet). Die drei Ferraris in der Episode über 50 Cent: gemietet. Robbie Williams zeigte zwar das Haus eines Prominenten, es gehörte allerdings Schauspielerin Jane Seymour. Erst nachdem der Schwindel aufgeflogen war, präsentierte er sein Zuhause.

Detailansicht öffnen Das Haus war echt, manche Geschichte dagegen erfunden: Sharon und Ozzy Osbourne vor ihrem Haus in Beverly Hills. (Foto: HO/AFP)

Auch Ozzy Osbourne machte bei "MTV Cribs" mit. Der Legende zufolge waren die Dreharbeiten mit der Familie des Black-Sabbath-Sängers so chaotisch, dass daraus die nicht minder erfolgreiche Reality-Show "The Osbournes" wurde. Nachdem sich genügend Leute darüber amüsiert hatten, wie durchgeknallt die Osbournes sind, kam indes raus: Vieles hatten sich Ozzy und seine Frau Sharon nur ausgedacht; sie wollten krasser rüberkommen, als sie wirklich waren. Immerhin, das Haus war echt, in Hidden Hills, nicht weit weg vom Anwesen von Kim Kardashian.

Snoop Dogg kam für seine Show nach München - und tat so, als gäbe es keine Chickenwings

Auch die Kardashians präsentieren seit mehr als zehn Jahren alles von sich - also, fast alles: Die schöne Fassade, die stets gezeigt wird, ist eine Villa im 30 Minuten entfernten Studio City. Das kam heraus, weil sie 2018 für 5,3 Millionen Dollar verkauft wurde und die Leute natürlich die Bilder erkannt hatten. "Wir müssen das tun. Als wir in meinem Haus in Beverly Hills gedreht hatten, kamen dauernd Fans vorbei; das war ein paar Mal ziemlich gefährlich", sagte Kim Kardashian: "Die Aufnahmen drinnen finden natürlich bei uns statt."

Detailansicht öffnen Alles ganz spontan und echt? Kim und Khloe Kardashian bei den Dreharbeiten zu "Keeping Up with the Kardashians". (Foto: Artur Harutyunyan/AP)

Als ihr damaliger Ehemann Kanye West dann ein Foto des Drinnen auf Twitter veröffentlichte, antwortete sie allerdings: "Ähem, Baby, wir hatten doch vereinbart, dass wir unser Zuhause nicht auf sozialen Netzwerken zeigen. Können wir jetzt auch 'Keeping up with the Kardashians' dort drehen?" Aber, Kim Kardashian ist nun mal Kim Kardashian: Alles nur ein Scherz, schrieb sie bald darauf, und lud das Magazin Vogue zu einer Fototour ein. Die Familie schlug also, wie eigentlich immer, aus einem Fehltritt Kapital. Und irgendwie ist der Zuschauer ja auch selbst schuld, wenn er alles glaubt. Oder?

Alles nur schöne Fassade, das dürften auch die deutschen Zuschauer spätestens seit 2008 wissen: Rapper Snoop Dogg kam damals für seine Reality-Show "Fatherhood" (für die Folge mit dem unvergessenen Namen "For Schnitzle") nach München - und tat so, als gäbe es in der ganzen Stadt keine Chickenwings. Unterhaltsam, aber von der Wahrheit weit entfernt. Etwa so weit wie die Inszenierung vor den Oscars. Wer noch immer glaubt, die Prominenten kämen von daheim zum roten Teppich: Sie sind im Hotel nebenan und werden von der Limousine keine 500 Meter bis zum Teppichanfang gefahren.

Es gibt nachvollziehbare Gründe dafür, nicht seine Villa zu zeigen. Sicherheitsbedenken etwa. Oder dass nun mal selbst im Leben von Prominenten nicht jeden Tag die ganze Familie zusammenkommt, und man vom Kim-Kardashian-Haus in Hidden Hills zu dem von Schwester Kylie Jenner in Beverly Hills bei günstigstem Verkehr (was in Los Angeles alle drei Jahre mal passiert) 45 Minuten mit dem Auto braucht. Also trifft man sich am vereinbarten Ort und bespricht die vereinbarten Themen, weil man danach zu Werbezwecken zu einem Restaurant oder Nagelstudio muss - natürlich nicht spontan, vorher wurden eine Drehgenehmigung eingeholt und natürlich Kameras aufgebaut.

Manchmal sieht man die Wahrheit, manchmal einen Schnipsel davon, manchmal ist alles komplett erfunden

Wer wissen will, wie aufwendig diese Produktionen sind, dem sei der Essay "Peyton's Place" von John Jeremiah Sullivan empfohlen. Er beschreibt darin, wie er sein Haus als Kulisse einer TV-Show hergab und permanent eine Filmcrew im Haus hatte. Es ist in Los Angeles völlig normal, seine Villa für Dreharbeiten zu vermieten - auch deshalb, weil sich der Wert meistens erhöht, wenn ein Anwesen in einer bekannten Show zu sehen gewesen ist. Das Haus aus der 70er-Jahre-Sitcom "The Brady Bunch" in Studio City wurde im Jahr 2018 für 1,8 Millionen Dollar feilgeboten - und für 3,5 Millionen verkauft, an den TV-Sender HGTV. Der renovierte es, gemeinsam mit den Schauspielern, die einst die Kinder verkörperten, und zeigte das wiederum in der Serie "A Very Brady Renovation".

Was also bleibt von einem Genre, das intime Einblicke in eine Welt verspricht, die einem sonst verborgen bleibt, wenn diese Welt weiterhin verborgen bleibt? Wenn Prinz Harry behauptet, dass nur er die ganze Wahrheit kenne - auf einem Sofa, das nicht seines ist, er aber als seines ausgibt? Es kommt darauf an, könnte man sagen. Manchmal sieht man die Wahrheit, manchmal einen Schnipsel davon, manchmal ist alles komplett erfunden. Aber selbst dann ist doch interessant, dass bekannt ist, was da passiert, und dennoch noch immer so getan wird, als wäre es nicht so.

Harry und Meghan zum Beispiel hätten sagen können, dass sie sich entschlossen haben, auch woanders zu drehen. Taten sie aber nicht. Es kam heraus, weil Zuschauer sofort nach Veröffentlichung der Doku nach dem Haus suchten. Natürlich ist das keine große Sache. Und doch verrät es viel über die Menschen, die meinen, der Welt alles über sich preisgeben zu müssen, mit dem Ziel, möglichst wenig von sich preiszugeben.