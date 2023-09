Von Kerstin Lottritz, Düsseldorf

Man sieht ihm an, wie er gegen die Tränen kämpft. Es ist der Moment, als Prinz Harry über seine Begegnung mit dem kanadischen Veteranen James Gendron berichtet. Darüber, was der in Afghanistan stationierte Soldat erlebt hat und was ihn bis heute traumatisiert. Und während Gendron bei der Abschlusszeremonie der "Invictus Games" in Düsseldorf vom Publikum bejubelt wird, tritt der jüngere Sohn von König Charles III. ein paar Schritte zurück. Die "Invictus Games" sind eine Sportveranstaltung für im Einsatz körperlich und seelisch verletzte Soldaten, Harry ist der Schirmherr, und diese Woche in Düsseldorf hat auch ein neues Licht auf sein Leben als Royal, der nun, fernab der britischen Königsfamilie, Geld verdienen muss, geworfen.