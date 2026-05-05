Nach einem möglichen Ausbruch des Hantavirus auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff können dessen Passagiere nicht, wie ursprünglich geplant, auf Kap Verde von Bord gehen. Der Schiffsbetreiber Oceanwide Expeditions teilte mit, es gebe noch keinen gesicherten Zielort, eine Weiterfahrt in Richtung der Kanarischen Inseln werde geprüft. Das Kreuzfahrtschiff mit mehr als 200 Menschen an Bord hatte sich vor einigen Wochen auf den Weg von Argentinien Richtung Kap Verde gemacht.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass die Übertragung von Mensch zu Mensch erfolgte, obwohl dies selten sei. Das sagte WHO-Expertin Maria Van Kerkhove bei einer Pressekonferenz in Genf. Das Hantavirus wird üblicherweise durch Ausscheidungen von Nagetieren übertragen. Doch bei dem Anden-Typ des Virus, der in diesem Fall vermutet wird, seien auch Infektionen zwischen Menschen bei engem Kontakt möglich, erklärte die Epidemiologin. Der erste auf dem Schiff erkrankte Passagier habe sich vermutlich infiziert, bevor er an Bord gegangen ist.

Die WHO vermutet, dass die Infektionskette von einem mittlerweile verstorbenen niederländischen Ehepaar ausging, das sich vor der Einschiffung in Argentinien noch an Land angesteckt haben könnte. Van Kerkhove wies darauf hin, dass viele Passagiere der Expeditions-Kreuzfahrt Wildtier-Beobachtungen und ähnliche Aktivitäten unternommen hatten.



Die weitere Übertragung könnte dann an Bord zwischen Personen passiert sein, etwa in Kabinen, sagte Van Kerkhove. Sie schloss nicht aus, dass die Infektionen auch von Nagetieren auf afrikanischen Inseln stammen könnten, die im Zuge der Kreuzfahrt angefahren wurden. Laut Schiffsbetreiber seien keine Ratten an Bord, so die WHO-Expertin.

Laboruntersuchungen laufen noch

Bislang sind drei Passagiere der Hondius gestorben, das ältere niederländische Ehepaar und ein Deutscher. Die WHO geht derzeit von insgesamt sieben Erkrankungsfällen aus. Der Transport von zwei Patienten an Bord in die Niederlande werde derzeit vorbereitet, sagte Van Kerkhove. Bislang sind nur in einem kleinen Teil der Fälle Hantaviren gesichert nachgewiesen worden. Laboruntersuchungen zu den übrigen Infektionen und zum genauen Typ des Virus laufen.

Das Schiff liegt derzeit nahe der Inselgruppe Kap Verde vor der Westküste Afrikas vor dem Hafen der Hauptstadt Praia. Die Betreiber erwägen eine Weiterfahrt in Richtung der Kanarischen Inseln. Dort, etwa auf Gran Canaria oder auf Teneriffa, könnten bei einer Landung weitere medizinische Untersuchungen stattfinden, erklärte die Reederei. Diese könnten womöglich unter Aufsicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und niederländischer Gesundheitsbehörden stattfinden.

WHO: Risiko für die breite Öffentlichkeit gering

Die Stimmung an Bord der Hondius sei „ruhig“ und die knapp 150 Passagiere seien „insgesamt gefasst“, hieß es. Als Vorsichtsmaßnahme seien ‌alle Passagiere angewiesen worden, in ihren Kabinen ‌zu bleiben, um eine mögliche Ausbreitung des Virus zu verhindern, sagte ein Sprecher von Oceanwide Expeditions.

Die WHO schätzt das Risiko für die breite Öffentlichkeit als gering ein, Reisebeschränkungen werden nicht empfohlen. Ein Ausbruch auf einem Schiff gilt als ungewöhnlich, da Infektionen typischerweise über Kontakt zu Nagetieren erfolgen. Diese scheiden die Viren mit ihrem Kot, Urin oder Speichel aus.

Die Krankheit beginnt mit grippeähnlichen Symptomen und kann zu Herz- und Lungenversagen führen. Nach Angaben ⁠der US-Gesundheitsbehörde CDC enden etwa 40 Prozent der Fälle tödlich. Da es keine speziellen ‌Medikamente gibt, konzentriert sich ‌die Behandlung auf die Linderung der Symptome und in schweren Fällen auf künstliche Beatmung.