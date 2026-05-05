Nach einem möglichen Ausbruch des Hantavirus auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff können dessen Passagiere nicht, wie ursprünglich geplant, auf Kap Verde von Bord gehen. Der Schiffsbetreiber Oceanwide Expeditions teilte mit, es gebe noch keinen gesicherten Zielort, eine Weiterfahrt in Richtung der Kanarischen Inseln werde geprüft. Das Kreuzfahrtschiff mit mehr als 200 Menschen an Bord hatte sich vor einigen Wochen auf den Weg von Argentinien Richtung Kap Verde gemacht.

Das Ausmaß des möglichen Hantavirus-Ausbruchs ist derzeit nicht ganz klar. Während der Reise sind drei Passagiere der Hondius gestorben, ein Deutscher am Sonntag und bereits im April ein älteres niederländisches Ehepaar – der Mann an Bord und die Frau auf ihrer Heimreise. Bei der Frau wurde nach Angaben der Reederei eine Variante des Hantavirus nachgewiesen, bei den anderen Toten ist bislang noch nicht bestätigt, ob sie mit dem Virus infiziert waren. Auch bei der infizierten Frau ist nicht klar, ob ihr Tod durch das Virus verursacht wurde.

Ein weiterer Passagier, ein Brite, sei schwer erkrankt und nach Südafrika gebracht worden, teilte Oceanwide Expeditions mit. Die südafrikanischen Behörden bestätigten, dass der in Johannesburg behandelte Brite positiv auf das Hantavirus getestet wurde. Wie sich die Infizierten angesteckt haben, ist noch nicht bekannt.

An Bord gibt es weitere Hantavirus-Verdachtsfälle, die noch nicht im Labor bestätigt wurden. Zwei Besatzungsmitglieder, ein Brite und ein Niederländer, zeigten Atemwegssymptome, teilte die Reederei mit. Sie benötigten dringend medizinische Versorgung.

Das Schiff liegt derzeit nahe der Inselgruppe Kap Verde vor der Westküste Afrikas vor dem Hafen der Hauptstadt Praia. Die Betreiber erwägen eine Weiterfahrt in Richtung der Kanarischen Inseln. Dort, etwa auf Gran Canaria oder auf Teneriffa, könnten bei einer Landung weitere medizinische Untersuchungen stattfinden, erklärte die Reederei. Diese könnten womöglich unter Aufsicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und niederländischer Gesundheitsbehörden stattfinden.

WHO: Risiko für die breite Öffentlichkeit gering

Die Stimmung an Bord der Hondius sei „ruhig“ und die knapp 150 Passagiere seien „insgesamt gefasst“, hieß es. Als Vorsichtsmaßnahme seien ‌alle Passagiere angewiesen worden, in ihren Kabinen ‌zu bleiben, um eine mögliche Ausbreitung des Virus zu verhindern, sagte ein Sprecher von Oceanwide Expeditions.

Die WHO schätzt das Risiko für die breite Öffentlichkeit als gering ein, Reisebeschränkungen werden nicht empfohlen. Ein Ausbruch auf einem Schiff gilt als ungewöhnlich, da Infektionen typischerweise über Kontakt zu Nagetieren erfolgen. Diese scheiden die Viren mit ihrem Kot, Urin oder Speichel aus. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch sei selten.

Die Krankheit beginnt mit grippeähnlichen Symptomen und kann zu Herz- und Lungenversagen führen. Nach Angaben ⁠der US-Gesundheitsbehörde CDC enden etwa 40 Prozent der Fälle tödlich. Da es keine speziellen ‌Medikamente gibt, konzentriert sich ‌die Behandlung auf die Linderung der Symptome und in schweren Fällen auf künstliche Beatmung.