Nach dem Ausbruch des Hantavirus auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius ist nun auch eine französische Passagierin positiv auf den Erreger getestet worden. Ihr Zustand verschlechtere sich, sagte die französische Gesundheitsministerin Stéphanie Rist dem Radiosender France Inter.

Die Frau gehöre zu einer Gruppe von fünf Franzosen, die sich an Bord des Kreuzfahrtschiffs befunden hätten. Die vier ⁠weiteren Passagiere seien negativ getestet worden, würden jedoch erneut untersucht. Zuvor hatte das US-Gesundheitsministerium bekannt gegeben, dass einer der 17 in die USA zurückgekehrten ‌Amerikaner positiv auf das Virus getestet worden sei.

Seit dem Ausbruch des Virus sind bislang acht Menschen erkrankt, sieben davon nachweislich an dem Hantavirus. Unter den drei Todesopfern befand sich ‌auch eine Deutsche. Die WHO empfiehlt für die von Bord geholten Passagiere eine Quarantäne von 42 Tagen.

Evakuierung des Kreuzfahrtschiffs nähert sich dem Ende

Die Evakuierung ‌des vor der spanischen Kanaren-Insel Teneriffa liegenden Schiffes steht unterdessen vor dem Abschluss. Die französischen Staatsbürger waren bereits am Sonntag in ihre Heimat ausgeflogen worden. Am heutigen Nachmittag sollten die beiden letzten Evakuierungsflüge in Richtung Australien und in die Niederlande starten.

Ankunft der deutschen Passagiere in Frankfurt bestätigt

Die vier in die Niederlande ausgeflogenen deutschen Passagiere sind am späten Abend von Eindhoven aus nach Deutschland gebracht worden. Ein Sprecher der Uniklinik Frankfurt am Main bestätigte am Morgen die Ankunft des sogenannten Sonderisoliertransports. Dort sollen die Passagiere zunächst weiter untersucht und beobachtet und anschließend zur Quarantäne in die jeweiligen Bundesländer gebracht werden. Über die Maßnahmen entscheiden die zuständigen Gesundheitsämter.

Die geplante Behandlung eines weiteren deutschen Passagiers an der Berliner Charité geht auf ein Angebot der Klinik an die Bundesregierung zurück. „Die Charité hat schon letzten Mittwoch der Bundesregierung angeboten, Patienten aufzunehmen, weil sie über die Isolationsmöglichkeiten verfügen und weil sie natürlich absolute Spezialisten sind in der Virologie“, sagte Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) im RBB-Inforadio.

RKI sieht keine Gefahr für die Bevölkerung

Zugleich bemühte sich der Chef des Robert-Koch-Instituts, mögliche Sorgen in der Bevölkerung zu zerstreuen. Er sieht keine Gefahr für die Allgemeinheit. Das Virus könne Menschen sehr krank machen, sagte Lars Schaade am Sonntagabend im ZDF-„Heute-Journal“. „Aber die gute Nachricht ist eigentlich, das ist kein Virus, das sich verbreitet. Und insofern kann ich, glaube ich, sagen: Ich sehe eigentlich keine Gefährdung für die Bevölkerung in Deutschland und auch keine Pandemie-Gefahr.“

Mit Blick auf den dieser Tage oft gezogenen Vergleich mit dem Coronavirus sagte Schaade: „Das ist ein ganz anderes Virus, und die Gefahr ist überhaupt nicht vergleichbar.“ Man kenne das Virus schon sehr lange und könne es deshalb sehr gut einschätzen. Das Coronavirus sei damals ein neues Virus mit spezifischen Eigenschaften gewesen. „Hier haben wir ein Virus, das wir seit 31 Jahren kennen.“ Schaade sprach von sicherlich einigen Tausend Fällen seit der Entdeckung 1995. „Und immer ist es gelungen, die Ausbruchssituation entsprechend unter Kontrolle zu bringen.“