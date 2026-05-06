Auf dem Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist das oft tödliche Hantavirus ausgebrochen. Das Schiff steht nun unter Quarantäne. Es gibt Streit darüber, wo und wann die Menschen an Land gehen dürfen. Bei einigen liegen die Nerven blank.

Noch ankert die Hondius vor der Kapverden-Insel Santiago. Ziemlich genau eine Meile vor dem Hafenbecken der Stadt Praia liegt das Schiff, den Bug zum Land gerichtet, so zeigen es an diesem Mittwoch Positionsdaten, wie sie unter anderem auf marinetraffic.com öffentlich einsehbar sind.