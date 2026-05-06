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„MV Hondius“Von der Luxuskreuzfahrt zum Horrortrip

Lesezeit: 5 Min.

Die MV Hondius liegt derzeit vor der Kapverden-Insel Santiago.
Die MV Hondius liegt derzeit vor der Kapverden-Insel Santiago. AFP

Auf dem Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist das oft tödliche Hantavirus ausgebrochen. Das Schiff steht nun unter Quarantäne. Es gibt Streit darüber, wo und wann die Menschen an Land gehen dürfen. Bei einigen liegen die Nerven blank.

Von Patrick Illinger und Sonja Salzburger

Noch ankert die Hondius vor der Kapverden-Insel Santiago. Ziemlich genau eine Meile vor dem Hafenbecken der Stadt Praia liegt das Schiff, den Bug zum Land gerichtet, so zeigen es an diesem Mittwoch Positionsdaten, wie sie unter anderem auf marinetraffic.com öffentlich einsehbar sind.

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Auf einem Kreuzfahrtschiff sind drei Menschen an einer Infektion mit dem Erreger gestorben, drei weitere haben sich womöglich infiziert. Auch in Deutschland kommt es regelmäßig zu Ansteckungen.

SZ PlusVon Werner Bartens

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