Das von einem Hantavirus-Ausbruch betroffene Kreuzfahrtschiff Hondius soll laut dem Betreiber voraussichtlich am Sonntagmorgen im Hafen von Granadilla auf Teneriffa ankommen. Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) sprach in einem Update am späten Freitagabend von nun insgesamt sechs bestätigten Hantavirus-Fällen und zwei Verdachtsfällen. Zuvor war die Rede davon gewesen, dass bei fünf der acht gemeldeten Fälle das Virus nachgewiesen worden sei. Drei der acht betroffenen Personen sind gestorben. Bei ihnen handelt es sich um ein älteres Ehepaar aus den Niederlanden und eine Frau aus Deutschland.

Die Planungen für die Ankunft auf Teneriffa, inklusive Untersuchungen und Quarantäne-Prozeduren, würden von verschiedenen Organisationen verantwortet, darunter die WHO sowie niederländische und spanische Gesundheitsbehörden, teilte der Veranstalter Oceanwide Expeditions am Freitagabend mit.

Hantavirus : Auswärtiges Amt bestätigt Deutsche an Bord des Kreuzfahrtschiffes Das Schiff soll am Sonntag Teneriffa erreichen. Eine bislang noch gesuchte Person wurde als Verdachtsfall auf einer Insel im Südatlantik identifiziert. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ausbruch des Hantavirus. Von Pauline Claßen und Felix Hütten ...

Der Betreiber erklärte, derzeit zeige niemand auf der Hondius Symptome. Nach dem Anlegen in dem Hafen der spanischen Insel vor der Westküste Afrikas lägen die medizinischen Schritte und die mögliche Heimreise der Passagiere in der Hand der Behörden. Oceanwide Expeditions sei dann nicht mehr involviert.

Das Schiff war am Mittwochabend von Kap Verde in Richtung der Kanarischen Inseln aufgebrochen. Zu dem Zeitpunkt gab der Betreiber für die Überfahrt eine voraussichtliche Dauer von drei bis vier Tagen an. Ursprünglich hatte die Hondius ihre Reise Anfang April im Süden Argentiniens begonnen.

Unter den Passagieren ist auch eine mittlere einstellige Zahl deutscher Staatsbürger, wie das Auswärtige Amt mitteilte.

Keine Entwarnung für Kontaktperson in Düsseldorf

In Deutschland wird in der Uniklinik Düsseldorf (UKD) eine Passagierin untersucht, die neben zwei kranken Crew-Mitgliedern ausgeflogen wurde. Wegen der langen Inkubationszeit könnten die Ärzte erst nach acht Wochen Entwarnung geben, erklärte der UKD-Bereichsleiter Tropenmedizin, Torsten Feldt. Man könne nur sagen, dass die Kontaktperson derzeit keine aktive Infektion habe.

Die WHO hat wiederholt betont, dass es sich bei dem Hantavirus-Ausbruch um eine ernste Entwicklung handle, aber keinesfalls um den Beginn einer Pandemie. Ähnlich äußerte sich nun auch der Virologe Hendrik Streeck. „Da wird keine zweite Pandemie ausbrechen“, sagte der Drogenbeauftragte der Bundesregierung der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Hantaviren werden üblicherweise durch infizierte Nager wie Ratten oder Mäuse übertragen. Bei dem aktuellen Ausbruch geht es um den sogenannten Andes-Typ, bei dem eine Übertragung von Mensch zu Mensch bereits in der Vergangenheit in Einzelfällen dokumentiert wurde.