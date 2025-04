Von Lena Kampf und Jana Stegemann

Der Mann kann sein Glück an dem Juniabend 2020 kaum fassen. In einer Sprachnachricht sagt Konstantinos S. zu einem Komplizen, dieser sei der „absoluteste Motherfucker auf diesem Planeten“, er gratuliert ihm dazu, dass er jetzt alle Staatsanwälte unter seinen „Fittichen“ habe. Beide Männer sollen für einen Drogenring aus Hannover gearbeitet haben. S. gilt als Kopf einer Bande, die den Transport von Koks aus Südamerika und Marihuana aus Spanien nach Deutschland organisierte, ein Milliardengeschäft. Konstantinos S. schreibt an diesem Abend viele Nachrichten, in einer schwärmt er: Keiner in Deutschland habe das, was sie hätten, „mit diesem Typen“.