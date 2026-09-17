Fast zehn Jahre nach dem Tod des Fußballfans Hannes Schindler hat die Staatsanwaltschaft Magdeburg die Ermittlungen in dem Fall wieder aufgenommen. Zuvor hatte eine gemeinsame Recherche der Süddeutschen Zeitung und der Podcasterinnen Linn Schütze und Leonie Bartsch („Mord auf Ex“) neue Hinweise erbracht.

Der 25 Jahre alte Fan des 1. FC Magdeburg war am späten Abend des 1. Oktober 2016 mit drei Freunden in Haldensleben in einen Regionalzug gestiegen – und zufällig auf gut 80 Anhänger des Erzrivalen Hallescher FC getroffen, darunter viele Ultras. Fans aus Halle sollen Schindler angegriffen haben, er stürzte aus dem fahrenden Zug und starb zehn Tage später an seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei vernahm damals gut 40 Zeugen, die Ermittlungen unter den Halle-Fans erwiesen sich aber als schwierig und wurden 2017 eingestellt. Ein Fremdverschulden konnte nicht nachgewiesen werden.

22 000 Euro Belohnung ausgesetzt

Die in diesem Sommer erschienene SZ-Podcastserie „Der Zug – Wie starb Hannes?“ widmet sich in fünf Folgen dem gesamten Fall und dem Kampf der Familie Schindler, doch noch herauszufinden, was damals passiert ist. Unter anderem kommt eine anonyme Frau zu Wort, die behauptet, ein Augenzeuge habe ihr berichtet, dass Hannes von einem Halle-Fan aus dem Zug getreten worden sei. Aus Ermittlerkreisen ist zu hören, dass diese Angaben nun überprüft werden sollen. Auch weiteren Hinweisen aus der Ultra-Szene soll nachgegangen werden. Die Behörden rufen außerdem erneut Personen, die damals etwas beobachtet haben oder nachträglich Informationen teilen wollen, dazu auf, sich bei der Polizei Sachsen-Anhalt zu melden.

Hannes Schindlers Eltern hatten gemeinsam mit Unterstützern in der Zwischenzeit immer wieder auf eigene Faust versucht, den Fall aufzuklären. Unter anderem mit einer Belohnung von 22 000 Euro, die sie nun für wohltätige Zwecke gespendet haben. Mutter Silke Schindler sagte der SZ am Donnerstag, sie sei froh über die Wiederaufnahme der Ermittlungen, „obwohl das für uns emotional aufwühlend ist. Aber wir hoffen sehr, dass wir endlich erfahren, wie Hannes ums Leben gekommen ist“.