Joggen geht Sebastian T. immer noch, er wird sich das nicht nehmen lassen. Im Oktober erst ist er seinen ersten Halbmarathon gelaufen. Wenn er joggt, sagt er, dann lenkt er sich ab, dann ist er ganz bei sich. Dann spürt er, dass er in Freiheit ist. Nur nachts, da läuft er nicht mehr.
Freispruch im Fall Hanna Wörndl„Dieses Rechtssystem hat Ihnen großes Unrecht zugefügt“
Lesezeit: 5 Min.
Drei Jahre lang war Sebastian T. vorgeworfen worden, die Medizinstudentin Hanna Wörndl ermordet zu haben. Nun hat ihn das Landgericht Traunstein freigesprochen. Über ein Urteil, bei dem die Richterin gegen die Tränen kämpfen muss.
Von Benedikt Warmbrunn, Laufen
