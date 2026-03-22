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Fall Hanna WörndlSuchen die Ermittler einen Mörder, den es nie gegeben hat?

Lesezeit: 7 Min.

Aus der Prien bei Aschau wurde die Leiche der Studentin Hanna Wörndl geborgen.
Aus der Prien bei Aschau wurde die Leiche der Studentin Hanna Wörndl geborgen. Lorenz Mehrlich

Nach dem Tod einer Studentin in Aschau wurde ein Mann als Mörder verurteilt, im zweiten Prozess aber freigesprochen. Die Polizei ermittelt nun gegen unbekannt. Dabei spricht einiges für eine ganz andere Todesursache.

Von Benedikt Warmbrunn

Vielleicht wird es auf die letzte große Frage in diesem Kriminalfall nie eine klare Antwort geben. Vielleicht aber kommt ein Mann dieser Antwort zumindest so nahe wie möglich.

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Fall Hanna Wörndl
:„Da hätten wir mehr nachfragen sollen“

Hätten die Ermittler früher erkennen müssen, dass sie zu wenig Beweise haben, um Sebastian T. als mutmaßlichen Mörder zu überführen? Die Neuauflage des Prozesses im Fall Hanna Wörndl offenbart, wie unsauber die Polizei gearbeitet hat.

SZ PlusVon Benedikt Warmbrunn

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