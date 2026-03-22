Vielleicht wird es auf die letzte große Frage in diesem Kriminalfall nie eine klare Antwort geben. Vielleicht aber kommt ein Mann dieser Antwort zumindest so nahe wie möglich.
Fall Hanna WörndlSuchen die Ermittler einen Mörder, den es nie gegeben hat?
Lesezeit: 7 Min.
Nach dem Tod einer Studentin in Aschau wurde ein Mann als Mörder verurteilt, im zweiten Prozess aber freigesprochen. Die Polizei ermittelt nun gegen unbekannt. Dabei spricht einiges für eine ganz andere Todesursache.
Fall Hanna Wörndl:„Da hätten wir mehr nachfragen sollen“
Hätten die Ermittler früher erkennen müssen, dass sie zu wenig Beweise haben, um Sebastian T. als mutmaßlichen Mörder zu überführen? Die Neuauflage des Prozesses im Fall Hanna Wörndl offenbart, wie unsauber die Polizei gearbeitet hat.
Lesen Sie mehr zum Thema