In Laufen beginnt der zweite Prozess gegen Sebastian T. Wieder wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor, die Medizinstudentin Hanna Wörndl in Aschau ermordet zu haben. Und doch ist dieses Mal vieles anders.

Welchen Unterschied schon wenige Schritte ausmachen können. Montagmorgen, Amtsgericht Laufen, Sebastian T. läuft in Saal 26, blaues Sakko, weißes Hemd, seine Arme baumeln. Er stellt sich neben seine Verteidigerin Regina Rick, hält sich an seinem Stuhl fest, vor ihm ein Dutzend Fotografen und Kameramänner. Sebastian T. guckt auf den Tisch, guckt zu Rick, die ihn zu sich winkt. Also rückt Sebastian T. näher ran, mit unbewegtem Gesichtsausdruck schaut er all die fremden Menschen an.