Hanna Steinmüller , 32, Bundestagsabgeordnete und Mama, wiegt ihr Baby mit politischen Debattenbeiträgen in den Schlaf. Bei ihrer Haushaltsrede zum Etat des Bauministeriums trat sie mit ihrem wenige Monate alten Kind in der Bauchtrage ans Redepult des Deutschen Bundestags. Laut Angaben des Parlaments war es das erste Mal, dass eine Abgeordnete ihr Baby direkt am Rednerpult präsentierte. Ein Video, das der Bundestag auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte, zeigt die Grünen-Abgeordnete bei ihrer Rede, während das Baby entspannt schläft. Parlamentspräsidentin Julia Klöckner lobte die Politikerin auf Instagram: „Mutter mit Säugling und Betreuungsherausforderung? Hanna Steinmüller hat das mit ihrem Kind bravourös gemeistert.“

(Foto: Ludovic Marin/AFP)

Emmanuel Macron, 47, französischer Präsident, musste in New York feststellen, dass sein eigener Rat gar nicht so leicht umzusetzen ist. 2018 hatte er Arbeitslosen geraten, sie müssten „nur die Straße überqueren“, um Arbeit zu finden. Nun scheiterte er in New York selbst daran. Nach der UN-Vollversammlung blieb der Präsident aufgrund von Straßensperrungen für den Konvoi von US-Präsident Donald Trump im Verkehr stecken. Kurzerhand wollte er den Weg zur französischen Botschaft zu Fuß fortsetzen – kam aber nur bis zur nächsten Kreuzung. Ein Video, das der Guardian veröffentlichte, zeigt Macron, wie er mit Polizisten diskutiert und dann selbst Trump anruft: „Stell dir vor, ich warte an der Straße, weil für dich alles abgesperrt ist“, scherzt er am Telefon.

(Foto: Christoph Soeder/dpa)

Ricarda Lang, 31, Langzeitstudentin, macht Markus Söders Hund Konkurrenz. Auf Instagram postete die ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen ein Foto von sich vor der Humboldt-Universität und dem Titel „Bachelor of Laws“. Söder hatte einst gespottet: „Was unterscheidet meinen Hund Molly von Ricarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung.“ Lang konterte nun mit einem Lächeln und einem Augenzwinkern: „Get new jokes“, denk dir neue Witze aus. Laut Bild plant die Grünen-Politikerin außerdem einen Master an der Fernuni Hagen, um in ihrer zukünftigen Berufsplanung unabhängiger von der Politik zu sein.

(Foto: Holger Hollemann/dpa/dpaweb)

Helene Grass, 51, Schauspielerin, wollte nie ein „Nepo-Baby“ sein. Lange habe sie geheim gehalten, dass sie die Tochter des Literaturnobelpreisträgers Günter Grass (1927–2015) ist, erzählte sie der Bunten: „Ich habe den Namen möglichst immer verheimlicht und den meiner Mutter benutzt.“ Anders als viele Kinder berühmter Eltern habe sie nie von der Bekanntheit ihres Vaters profitieren wollen. Erst mit 30 und bereits als ausgebildete Schauspielerin wagte sie sich in einem gemeinsamen Projekt über die Volksliedtexte „Des Knaben Wunderhorn“ mit ihm an die Öffentlichkeit.

(Foto: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/dpa)

ASAP Rocky, 36, Rapper, hofft auf göttliche Fügung. Zusammen mit der Sängerin Rihanna, 37, erwartet er das dritte Kind. „Ich hoffe, es wird ein Mädchen. Wirklich. Wir beten für ein Mädchen“, sagte ASAP Rocky der Elle. Die Schwangerschaft sei anders als die beiden vorherigen, fügte er hinzu und wiederholte: „Ich hoffe, es wird ein kleines Mädchen, Mann. Ich brauche das!“ Den Namen ihres Kindes verrieten die beiden noch nicht – dafür scherzte der Rapper, dass er es Denzel nennen wolle, egal, ob Junge oder Mädchen.