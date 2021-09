An dem See in Hamm, wo am Sonntag die Leiche der Frau gefunden wurde, waren Stofftiere, Blumen und Kerzen für das Opfer abgestellt worden.

Eine 25-Jährige wird in Hamm tot aufgefunden. Der 27-Jährige wird festgenommen - und wieder freigelassen. Dann findet sich Blut an einem Messer in seiner Wohnung.

In der nordrhein-westfälischen Stadt Hamm war am Wochenende die Leiche einer 25-jährigen Frau gefunden worden, in einer Grünanlage, teilweise entkleidet. Eine Obduktion ergab ein "gewaltsames Todesgeschehen". Ein Verdächtiger wurde festgenommen, kam aber zu Wochenbeginn wieder frei. Nun ist der 27-Jährige erneut als Tatverdächtiger festgenommen worden.

"An einem Messer in seiner Wohnung konnte Blut der Geschädigten festgestellt werden", sagte der Staatsanwalt in Dortmund. Der 27-Jährige solle am Donnerstag vor den Haftrichter kommen, hieß es.

Die teilweise entkleidete Leiche der 25-Jährigen war am Sonntag in einer Grünanlage in Hamm gefunden worden. Nach Angaben der Ermittler wurden inzwischen weitere Spuren festgestellt. So seien unter den Fingernägeln der Frau Spuren des 27-Jährigen nachgewiesen worden. Auf dem Handy des Mannes habe ein Bild des Leichnams wiederhergestellt worden können.

Zuvor hatte der Beschuldigte die Vorwürfe nach Angaben seines Anwalts bestritten. Er war wieder frei gekommen, weil sich ein dringender Tatverdacht laut Dortmunder Staatsanwaltschaft zunächst nicht hatte begründen lassen. Der 27-Jährige sei aber nach dem Tötungsdelikt weiterhin Beschuldigter in dem Strafverfahren, erläuterte ein Behördensprecher am Dienstag. Es wurde weiter gegen ihn ermittelt.