Der Ikea in Hamburg-Altona ist kein Stadtrand-Ikea, im Gegenteil: Die Filiale liegt in dicht besiedelter Gegend in einer Fußgängerzone zwischen Elbe und der Altonaer Altstadt. Ausgerechnet hier, in einer Einkaufspassage in der Nähe des Ikea, wurde am Montagabend eine ältere Frau von einem Wolf gebissen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wollte sie dem Tier hinaushelfen, das sich in die Passage mit Automatiktüren verirrt hatte. Die Frau wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde, inzwischen hat sie es wieder verlassen. Der Wolf wiederum flüchtete vom Ikea in Richtung St. Pauli und sprang offenbar in die Binnenalster, wo ihn Einsatzkräfte einfingen. So schreibt es ein Sprecher der Hamburger Umweltbehörde auf Nachfrage. Das Tier wurde zunächst in ein Wildgehege gebracht, wo es „derzeit tiermedizinisch versorgt“ werde. Was nun mit dem Wolf geschehen soll, werde die Behörde „zeitnah und in enger fachlicher Abstimmung entscheiden“.