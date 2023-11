Zwei Menschen sollen in einem Klassenraum in einer Hamburger Schule im Stadtteil Blankenese eine Schusswaffe gezeigt und möglicherweise eine Lehrerin bedroht haben. Im Anschluss hätten die beiden Unbekannten den Klassenraum verlassen und seien geflüchtet. So haben Zeugen es der Polizei berichtet, die Schule hatte sich am Morgen bei den Beamten gemeldet.