Schüsse in der Hamburger Hafencity, ein großer Polizeieinsatz an der Elbphilharmonie, insgesamt drei Tote: Ein 68 Jahre alter Mann soll seinen Schwiegervater und seine Frau in der Heimatgemeinde Eningen unter Achalm, Baden-Württemberg , getötet und sich danach in Hamburg selbst umgebracht haben. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass die Hintergründe für die Taten im familiären Bereich liegen könnten.

Die Leichen der Frau und des Schwiegervaters waren am Morgen unter der Wohnanschrift des 68-jährigen Mannes südlich von Stuttgart gefunden worden, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter wurde später tot in einem Hotelzimmer der Elbphilharmonie entdeckt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Deutsche in der Hamburger Hafencity zuvor eine 39-jährige Frau und einen 40-jährigen Mann durch Schüsse verletzt. Die Frau schwebe noch in Lebensgefahr, der Zustand des Mannes sei stabil, hieß es.

Auf die Spur nach Eningen unter Achalm kamen die Ermittler durch die Personalien des später tot aufgefundenen Mannes im Hotel. „In der Wohnung konnten gegen 11.30 Uhr zwei Leichen aufgefunden werden“, teilte die Polizei mit. Die 65 Jahre alte Ehefrau und der 90-jährige Schwiegervater des Tatverdächtigen seien Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Eningen unter Achalm ist eine Gemeinde mit rund 11 500 Einwohnern und liegt am Fuß des Albtraufs, östlich von Reutlingen.

Der Großeinsatz rund um die Elbphilharmonie wurde am Nachmittag weitgehend beendet, die Ermittlungen durch die Mordkommission dauern an.

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