Christina Block wird vorgeworfen, ihre eigenen Kinder im Sorgerechtsstreit entführt zu haben. Mehr als vier Stunden sagt sie nun vor Gericht aus. Sie weint und sie beteuert: „Ich habe die Entführung nicht in Auftrag gegeben“ und „Ich bin ihre Mutter, ich liebe sie“.

Von Jana Stegemann, Hamburg

Christina Block trägt das ausgedruckte Farbfoto demonstrativ vor sich her. Vorbei an den Kamerateams und Fotografen über die Flure des Landgerichts Hamburg auf dem Weg in den Gerichtssaal. Auch als sie hinter der Anklagebank steht, hält sie das Foto weiter fest. So, dass es jeder sieht. Das Foto zeigt Christina Block und ihre vier Kinder vor vier Jahren beim 80. Geburtstag der mittlerweile verstorbenen Großmutter, alle lachen in die Kamera.