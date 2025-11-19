Dieser Prozesstag beginnt wie viele davor, mit einem Antrag, mit einer Pause, mit Raunen im Saal. Ingo Bott, Verteidiger der Hauptangeklagten Christina Block, möchte die Verhandlung unterbrechen, für mindestens drei Wochen. Denn natürlich ist nichts mehr wie zuvor, seit die Hamburger Staatsanwaltschaft mitgeteilt hat, dass sie David Barkay vernommen hat, Schlüsselfigur im Prozess um die mutmaßliche Entführung der Block-Kinder. Vier Tage lang befragten die Ermittler den gesuchten Chef der israelischen Sicherheitsfirma „Cyber Cupula“, der Kopf der nächtlichen Gewaltaktion gewesen sein soll. Der Haftbefehl gegen ihn ist ausgesetzt. Barkay soll womöglich noch in diesem Jahr vor Gericht aussagen.