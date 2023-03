Versprochen wurde kostenlose Markenkleidung, doch die in sozialen Medien angekündigte Gratis-Aktion fand nicht statt. Bei manchen der 400 Jugendlichen, die deshalb am Samstagnachmittag in der Hamburger Innenstadt zusammenkamen, führte das offenbar zu Frust. Aufnahmen in sozialen Medien zeigen, wie Jugendliche mit Polizeibeamten in der überfüllten Fußgängerzone aneinander geraten. "Die Beamten wurden mit Flaschen und Böllern beworfen", sagte ein Polizeisprecher der SZ. Drei Beamte seien bei dem Einsatz verletzt worden. Insgesamt waren den Angaben zufolge 20 Streifenwagen im Einsatz, bis sich die Lage am Abend beruhigt habe. Es kam zu drei Festnehmen, 48 Platzverweise wurden verteilt.

Zunächst war von einer "absichtlichen Falschmeldung" die Rede, die dazu geführt habe, dass so viele Menschen zusammenkamen. In der Nacht auf Sonntag dann meldete sich das Oldenburger Modeunternehmen Reternity auf seinem Tiktok-Kanal mit einem Video zu Wort. Ein Sprecher des Unternehmens spricht darin davon, dass man "niemals von einer so hohen Teilnehmerzahl ausgegangen" sei. "Wir müssen gestehen, dass wir die Situation völlig falsch eingeschätzt haben, und das war ein Fehler." In Düsseldorf habe es im vergangenen Jahr eine ähnliche Aktion gegeben, bei der nur 50 Menschen gekommen seien. Wer die Kosten für den Einsatz übernehmen soll, ist laut der Hamburger Polizei bislang ungeklärt.