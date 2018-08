2. August 2018, 18:45 Uhr Hamburg Mordversuch vor 37 Jahren

Wegen eines Angriffs auf eine 16-Jährige im Jahr 1980 muss sich ein Mann nun vor Gericht verantworten.

Mehr als 37 Jahre nach einer versuchten Vergewaltigung in Hamburg-Steilshoop, bei der eine junge Frau mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt wurde, muss sich der mutmaßliche Täter von Montag an vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 54-Jährigen Mordversuch vor. Der damals 16-Jährige soll am 1. November 1980 am späten Abend in der Nähe einer Kleingartenanlage ein gleichaltriges Mädchen attackiert haben. Es überlebte nur dank einer Notoperation. Der Fall wird nicht öffentlich als Jugendstrafverfahren verhandelt, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag sagte. Nach neuen Zeugenhinweisen konnte der arbeitslose Mann im Februar festgenommen werden.