In Hamburg hat es einen tödlichen Vorfall in einem U-Bahnhof gegeben. Ein 25-Jähriger zog am Donnerstagabend nach bisherigen Erkenntnissen eine 18 Jahre alte Frau vor eine einfahrende Bahn in der Station Wandsbek Markt, beide starben.

Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die beiden nicht, hieß es von der Polizei. Der Mann stand abseits von der 18-Jährigen und zerrte sie kurze Zeit später mit sich ins Gleisbett vor die einfahrende U-Bahn, wie die Polizei mitteilte. Bei dem 25-Jährigen handele es sich um einen Südsudanesen. Die 18-Jährige hat eine iranische Staatsbürgerschaft, wie eine Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa sagte.

Die Mordkommission hat aufgrund des Verdachts eines Tötungsdelikts die Ermittlungen übernommen.