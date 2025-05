Die Frau, die am Hamburger Hauptbahnhof 15 Menschen mit einem Messer verletzt haben soll, wurde bis einen Tag vor dem Angriff in der Psychiatrie behandelt. Hätte man vorhersehen können, dass das nicht gut ausgeht? Ein Interview mit dem Psychiater Jürgen L. Müller.

Interview von Christina Berndt

Die tatverdächtige Frau, die am Freitagabend im Hamburger Hauptbahnhof 15 Menschen zum Teil lebensgefährlich mit einem Messer verletzt haben soll, war noch am Tag vor der Tat in einer psychiatrischen Klinik im Landkreis Cuxhaven gewesen. Das teilte ein Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums am Sonntag mit. Sie war Anfang Mai aufgenommen und drei Wochen lang behandelt worden, dann entließ die Klinik sie. Wie konnte das passieren? Warum werden psychisch kranke Menschen entlassen, obwohl sie potenziell gefährlich sind? Der Psychiater Jürgen L. Müller leitet das Referat Forensische Psychiatrie bei der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (DGPPN) und kennt sich mit den schwierigen Fragen rund um die Unterbringung psychisch kranker Menschen aus.