Im Prozess um die Geiselnahme am Hamburger Flughafen hat das Landgericht den Angeklagten zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Die Strafkammer sprach den 35-Jährigen wegen Geiselnahme, Entziehung Minderjähriger, Körperverletzung und Besitz von Munition schuldig. „Zwölf Jahre Freiheitsstrafe für diese Wahnsinnstat. Das ist unsere Antwort“, sagte der Vorsitzende Richter Torsten Schwarz in der Urteilsbegründung.

Der 35-jährige Türke hat Anfang November vergangenen Jahres für mehr als 20 Stunden den Hamburger Flughafen lahmgelegt. Salman E. entführte seine vierjährige Tochter aus der Wohnung seiner Ex-Frau, mit der er sich um das Sorgerecht stritt. Dann fuhr er mit ihr zum Flughafen, durchbrach ein Tor und drang bis auf das Vorfeld vor. Dort warf der Angeklagte zwei Brandsätze aus dem Auto und schoss dreimal in die Luft. Er forderte, dass ihm ein Flugzeug zur Ausreise mit der Tochter in die Türkei zur Verfügung gestellt werde und drohte, sich und das Kind in die Luft zu sprengen. Ein vermeintlicher Sprengstoffgürtel erwies sich später als Attrappe. Erst nach 18-stündigen Verhandlungen mit der Polizei gab Salman E. auf.

SZ Plus Prozess um Geiselnahme : Der Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen äußert sich vor Gericht Ein Mann entführt seine Tochter, droht mit Bomben und legt den kompletten Hamburger Flughafen für mehr als 20 Stunden lahm. Ein knappes halbes Jahr später beginnt nun der Prozess. Von Jana Stegemann

Zum Prozessauftakt Ende April hatte der Angeklagte die Taten weitgehend gestanden. Salman E. entschuldigte sich bei der Polizei und den betroffenen Passagieren. In seinem letzten Wort ließ er jedoch keine Reue erkennen, sondern erhob mit lauter Stimme schwere Vorwürfe gegen die deutschen Behörden und besonders gegen das Familiengericht, welches das Sorgerecht seiner Ex-Frau zugesprochen hatte. Er sei nur ein Vater, der sein Kind schützen wolle.

Eine psychiatrische Sachverständige hat Salman E. für voll schuldfähig erklärt. Der Staatsanwalt hatte zwölf Jahre Haft gefordert. Der Strafrahmen beträgt 5 bis 15 Jahre. Die Verteidigerin nannte in ihrem Plädoyer kein konkretes Strafmaß. Sie sprach von einem minderschweren Fall, weil der Angeklagte nach ihrer Einschätzung das Kind schon vor dem späteren Ende der Geiselnahme freilassen wollte. Die Tat habe er aus Verzweiflung verübt, weil er seine Tochter 14 Monate lang nicht habe sehen dürfen.