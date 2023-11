Geiselnahme am Flughafen Hamburg

In dem Auto neben dem Flugzeug hielt der Mann stundenlang seine Tochter als Geisel. Der Flugverkehr blieb auf unbestimmte Zeit eingestellt.

Ein Vater hält seine vierjährige Tochter als Geisel - und legt den kompletten Hamburger Flughafen lahm. Nach der Festnahme bleibt die Frage: Wie konnte er so weit kommen?

Von Jana Stegemann

Das kleine Mädchen ist erst vier Jahre alt - und wurde ausgerechnet vom eigenen Vater in einen zweitägigen Albtraum geschickt. Am Sonntagmittag meldete die Polizei endlich, dass sie Blickkontakt zu dem Kind aufgenommen habe, es sei "körperlich unversehrt". Da sitzt das Mädchen seit 14 Stunden in einem Auto auf dem Vorfeld des Hamburger Flughafens, vom eigenen Vater als Geisel gehalten. Stunden später, gegen 14.30 Uhr, kommt dann die erlösende Meldung: Das Kind ist befreit und wurde einem Ärzteteam und seiner Mutter übergeben, der Vater wurde festgenommen.